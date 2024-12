Figura del Cantando explotó contra Tinelli en una terrible denuncia: "Pelotudo".

El Cantando 2024 entró en su recta final pero una fuerte denuncia de un trabajador de América TV sacude los cimientos del reality impulsado por la gestión del exgerente de programación Marcelo Tinelli. El triste comunicado de un exempleado del canal, que evidenció los repudiables manejos de Laflia con sus empleados.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista e influencer de redes sociales Sebastián Manzoni, popularmente conocido como La Tía Sebi, reveló el detrás de escena de su desvinculación del Streaming del Cantando, que comentaba los chismes del reality conducido por Florencia Peña. "Después de 3 meses yendo x amor al arte, gastándome la plata q ya no tenía en viáticos y comida, faltando 3 grabados, me “echaron” del #StreamingDelCantando, no les cayó bien q debido a esas condiciones pedí ir menos días. No me conviene contar esto, pero 0 ganas de dejarlo pasar", expuso el joven que también es personalidad de TikTok.

De forma inmediata la publicación se llenó de mensajes de solidaridad y el influencer interactuó con algunas cuentas, a las que les reveló algunos detalles más sobre cómo atraviesa este momento. Sobre una cuestionable respuesta a su denuncia -"es laburo, pero ninguno se merece algo que no es reciproco. Ese lugar no te sumaba. Pero repito, es laburo"- La Tía Sebi añadió: "súper consiente de que no me sumaba en nada, elegí seguir yendo por “cariño” a la productora, de bueno me paso a pelotudo".

Esta no es la primera denuncia de incumplimiento de pagos y explotación laboral que recae contra Tinelli y la producción de sus realities, Cantando y ShowMatch. En otras oportunidades, bailarines, técnicos y parte del staff de los equipos de Marcelo Tinelli manifestaron su disgusto ante el destrato empresarial.

Marcela Feudale se animó a contar el calvario que vivió en Showmatch: "Atrás de un perchero"

Marcela Feudale fue durante décadas la locutora de Showmatch, con su icónica risa que siempre invadía al estudio de Marcelo Tinelli. En ese sentido, la comunicadora recordó en una reciente entrevista con Ángel de Brito los motivos por los que decidió irse del programa y ciertos destratos del bolivarense y la producción.

Feudale es parte de LAM desde hace años y hace horas dio una entrevista en el ciclo de streaming de Ángel de Brito, en la que contó todo lo que vivió en Showmatch. "En un momento me enojé mucho con el programa, con la gente y la producción. No quería estar más", comenzó su descargo la panelista.

"Sentía que era una planta. Lo sentía en el trato que me daba Marcelo y la producción. Era un 'dale, reíte boluda'", sostuvo Marcela. Y luego aludió a otros tipos de destratos que habría sufrido en el programa: "Te cambias atrás de un perchero porque tenés buena onda, pero la cuestión es cuando pasan 30 años y vos seguís cambiándote ahí y nadie se preocupa. Estaba muy tensa, pero decidí quedarme por afecto".