El conductor de televisión, Marcelo Tinelli intimó a San Lorenzo para que el club de Boedo le cancele una deuda de más de un millón de dólares correspondiente a un contrato que se firmó en 2019. La situación se da en medio de una crisis institucional que, entre otras cosas, tiene como principal problema un complejo momento económico que atraviesa la entidad.

Tinelli intimó a San Lorenzo para que le pague una deuda de USD 1.100.000 correspondiente a un contrato mutuo firmado en 2019 cuando él era parte de la Comisión Directiva del club. Según se conoció, el documuento fue presentado el 24 de julio y Tinelli exige que se le pague lo que se le debe en un plazo de 72 horas. Esto no ocurrió, pero el reclamo se realizó.

El reclamo sostiene que San Lorenzo “con fecha 1º de diciembre de 2019 ha celebrado un contrato de mutuo con el 'Club Atlético San Lorenzo de Almagro Asociación Civil', en virtud del cual en su carácter de mutuante, ha entregado al Club de referencia quien recibió en su carácter de mutuario, la suma de Dólares Un Millón Cien Mil (U$S 1.100.000.-)".

En este sentido, la carta indicó que lo que busca es "Notificar al Club Atlético San Lorenzo de Almagro Asociación Civil que se lo intima a realizar el pago total de la suma adeudada al Sr. Marcelo Hugo Tinelli, dentro del plazo de setenta y dos (72) horas, todo de conformidad con lo establecido en el contrato de mutuo celebrado". El hecho al cual se hace referencia, ocurrió cuando Marcelo Tinelli era vicepresidente primero en la gestión de Matías Lammens. Después de esta situación, el propio conductor de televisión fue elegido presidente con el 80,38% de los votos, cargo que ocupó hasta 2021. Luego se tomó licencia.

Más allá de los reclamos, lógicos del conductor, la noticia cayó como una bomba en San Lorenzo de Almagro porque el reclamo aparece en medio de una delicada situación económica y que, además, se enmarca en una crisis isntitucional que tiene a Julio Lopardo, actual encargado de la Comisión Directiva, a un paso de irse del club debido a que amenazó con retirarse si, efectivamente, vuelve Marcelo Moretti.



La noticia, por otor lado, se conoce un día antes de que San Lorenzo tenga que jugar con Vélez Sarsfield, uno de los principales rivales de los últimos tiempos y que, además, es un encuentro clave para el equipo que dirige Damián Ayude.

