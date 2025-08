El día que La Locomotora Oliveras compitió en vivo con Tinelli: el video

Se viralizó un video de La Locomotora y Marcelo Tinelli.

La muerte de La Locomotora Oliveras a sus 47 años dejó un gran vacío en los argentinos, dado el espíritu carismático de la boxeadora en sus apariciones televisivas y de redes sociales. En ese contexto se viralizó un video de la deportista en su paso por Showmatch, cuando protagonizó un gracioso momento junto a Marcelo Tinelli.

La boxeadora que en los últimos años de su vida daba charlas motivacionales y generaba contenido de redes con esa premisa fue parte del Bailando por un sueño en el año 2007 y en una de las emisiones puso a competir a Marcelo Tinelli, en relación a los músculos de sus brazos. La Locomotora y el conductor de TV mostraron sus bíceps y todos en el pise se pusieron a reír porque la deportista estaba más tonificada que el bolivarense.

"Pero yo no soy deportista", soltó por su parte Tinelli, también entre risas. El hecho se dio después de que La Locomotora Oliveras y Tinelli jugaran a un enfrentamiento de boxeo, en el que por supuesto la deportista resultó como ganadora, a pesar de no haber utilizado técnicas reales de boxeo. A pesar de que ya pasó casi una semana de la partida de La Locomotora, las redes sociales aún siguen llenas de posteos y videos alusivos a su influencia como referente púbico.

La emoción de Guido Kaczka al recordar a La Locomotora Oliveras

La boxeadora fue parte del programa de entretenimientos de Guido Kaczka en El Trece y, tras su partida, el conductor se mostró emocionado. "Esto es increíble. Hoy con la agenda de una producción de un programa que puede ir modificándose. Pero justo, ¿qué apodo estaba invitado para hoy? Locomotora. Lo voy a presentar Jorge "Roña" Castro. Locomotora. Mismo apodo que Oliveras", soltó Guido el día de la muerte de La Locomotora. Y sumó: "Yo la conocí, una energía. Me decía ‘pero pegá, pegá maricón. Vos sos muy bueno con el bla, bla, pero pegá’, me agarró en el pasillo. Y me regaló unos guantes. Y me decía ‘dale, sacá, porque siempre estás ahí contenido, sacá lo que tenés, me decía, que vos sos bueno, pegá, pegá. Le entré a dar una de piñas, y me dice ‘así, quiero que me duela, quiero que me duela’"-