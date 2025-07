Juana, la hija de Marcelo Tinelli, atraviesa un duro momento.

Marcelo Tinelli está en el foco de la prensa de espectáculos y no por algo relacionado a su persona sino porque su hija Juanita compartió en sus redes un video llorando de forma desgarradora. La joven contó el momento por el que atraviesa y aseguró que busca dar apoyo a quienes están en su misma situación.

La cuarta hija del conductor de ciclos como Showmatch y VideoMatch tiene millones de seguidores en su cuenta de Instagram y por eso aseguró que busca generar consciencia sobre la realidad de la vida de los influencers: no todo es color de rosa. "Uso y muestro esto porque quizás a alguien le ayude, o quizás no. Esto soy yo, en esta etapa de mi vida, sabiendo y reconociendo muchas cosas", comenzó la hija de Marcelo Tinelli.

"Sé que el dolor no es eterno, pero a veces cuesta saber que esto es así y que es sólo pasajero cuando se transforma en un estado de vida. Nunca me mostré vulnerable, pero teniendo un poco de voz y quizás algún alcance...sabé que no estás solo", continuó Juanita Tinelli, rota en llanto. Y cerró: "Todos sentimos y somos seres humanos. Te quiero, los quiero y no voy a mostrarles solo el lado bueno de las cosas".

El enojo de Flor de la V con Marcelo Tinelli

“Nos toman de pelotu... Nosotros, antes de salir al aire, teníamos la información. No es opinión. Federico Hoppe y su hermano convocaron a empleados de la productora a un zoom para decirles que cerraba. Nosotros no inventamos nada”, comentó Flor de la V. Y sumó: “Las personas estaban llorando porque se quedaban sin trabajo después de una vida, más de 30 años. Esto está sucediendo. Marcelo, llamalo como quieras, pero esto pasó. Es una mier... esto, está pasando en todo el país, no solamente a tu productora. Mucha gente se está quedando sin laburo, es triste y grave. El que pierde es el laburante, vos vas a seguir viviendo en Le Parc, tenés tus millones, tu casa y tu vida hecha. Pero el laburante, el que trabajó, es el que pierde, siempre. Por una cosa o por otra, porque te engrampan o porque te mandan a juicio”.