José María Listorti decidió contar la verdad sobre Marcelo Tinelli: "En lo personal"

Marcelo Tinelli es protagonista de un escándalo que moviliza al mundo del espectáculo: el conductor quedó manchado por una serie de denuncias de ex empleados de su productora, La Flia, que no recibieron sus sueldos correspondientes al 2024. Luego del feroz descargo de Florencia de la V en contra de "El Cabezón", quien rompió el silencio fue José María Listorti y lo hizo con un duro comentario: "No pagaba".

José María Listorti fue a Puro Show (El Trece) para hablar de su próxima película, la comedia familiar El novio de mamá, y habló sobre el reciente escándalo en el que se involucrado Marcelo Tinelli, otrora su jefe en los ciclos VideoMatch y ShowMatch: "No creo que sea culpable pero sí responsable de la productora. Yo, en lo personal, no estaba al tanto lo de Luisa Albinoni o lo de Flor Peña pero sí de otros compañeros, que son amigos, que por ahí le partieron el aguinaldo".

Luego, José María Listorti reveló que él nunca sufrió demoras en el pago de su sueldo, pero que cuando trabajó en Ideas del Sur (ya no bajo el ala de Tinelli) sí le demoraron algunos pagos: "En ese momento, era responsabilidad del Grupo Indalo que entró en convocatoria y no pagaba. Después de un tiempo, finalmente cobramos. Acá es distinto porque Tinelli es la cara visible". "Dentro de este tipo de empresas, como le pasa a Suar o a Pergolini, ellos se ocupan de la parte creativa y no están tan al tanto de los pagos. Ellos son más la cara de lo artístico.... siento que va por ahí", explicó el humorista que hace del cangrejo Sebastián en el musical La Sirenita, en el teatro Gran Rex.

"Tiene que ver con la sociedad que tenemos hoy en día. Antes uno se cuidaba más de lo que decía y tampoco había tanta difusión. Hoy con las redes sociales y todo eso, uno tiene más posibilidades de hablar y decir lo que piensa, que está perfecto", cerró José María Listorti sobre la polémica con Marcelo Tinelli.

De qué trata la nueva película de José María Listorti

El Novio de Mamá es una comedia familiar llena de diversión, emoción y caos donde Leonardo, un optimista agente de viajes se enamora de Lucía, una madre que intenta reconstruir su vida. Pero para ser parte de la familia, antes deberá lograr lo más difícil: ganarse el corazón de sus dos hijos. Para eso se suma como niñero a un viaje a la Patagonia donde nada sale como estaba planeado. Un perro que ama escaparse, un niño que vive en modo emergencia y una hija adolescente decidida a hacerle la vida imposible serán solo algunas de las cosas que deberán sortear en esta divertida aventura. Está dirigida por Nicolás Silbert y Leandro Mark, y protagonizada por Listorti, Dani "La Chepi", Alex Pelao, Jorgelina Aruzzi, Jero Freixas, Facha Espi, Francina Di Carlo, Fausto Fallesen, Tomás Limansky y Manuel Pérez Erramouspe.