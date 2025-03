Impacto por lo que contó José María Listorti de Javier Milei: "Con los padres"

José María Listorti habló de su vínculo con Milei.

José María Listorti sorprendió al pronunciarse sobre su adolescencia cercana a la familia de Javier Milei, ya que era compañero de escuela de su hermana Karina Milei. El humorista contó que hizo la secundaria junto a la secretaria del Presidente y, en una reciente entrevista, el histórico de Showmatch dio detalles de su vínculo.

El conductor de ciclos como Cantando por un sueño, Sábado Show y Este es el Show dialogó con María Laura Santillán en Infobae y allí contó todo sobre su relación con la familia Milei. "A Javier lo conozco de vista, de ir a la casa de Karina, sí", comenzó su descargo el comediante y locutor.

"Ella era normal, normal. De hecho, nos sorprende gratamente que haya llegado donde llegó porque no la teníamos. No es que vos decías: ‘ah, esta va a llegar lejos’", relató Listorti, en alusión a la personalidad de la mujer que hoy el presidente llama "El Jefe". Al mismo tiempo, dio a conocer que trató de cerca a los padres del Presidente: "Era perfil bajo. Fuimos con los padres de ella de viaje de egresados a Bariloche. Divino, los padres re gambas, la pasamos muy bien. Antes de que Javier fuera presidente, fui a hacer una nota a la casa y los padres bajaron a saludarme y Karina también. Re buena onda".

Listorti aseguró que no deja de sorprenderse del lugar al que llegó su entonces compañera de escuela y detalló: "Es un flash, un flash. Hoy estaba viendo una foto y dije: mirá, mi compañera está dirigiendo los destinos del país. Después analizamos si bien o mal, no me voy a meter en la parte política. Pero, ¡mirá dónde llegó, dónde está!".

En alusión a la gestión de los Milei en Argentina, el humorista prefirió mantenerse al margen de las opiniones: "No hablo, porque no tengo mucho para hablar. Era un buen arquero porque he presenciado partidos de él en el campo de deportes, el mismo campo de deportes de mis hijos. He ido un montón de veces y lo he visto atajar. Era uno más, no es que iba a ver cómo atajaba el futuro presidente, pero se destacaba como arquero. Me acuerdo que todos hablaban del loco Milei, se lo decían por el loco Gatti".

José María Listorti.

El fuerte descargo de Pablo Echarri sobre la gestión de Milei

"Cualquier expresión cultural e su hecho bastante peligroso para todos los gobiernos, cuanto más a la derecha se sitúa", comenzó Echarri, en diálogo con El Trece. Y siguió: "Estamos padeciendo el ataque de un grupo de gente que lo que quiere es silenciarnos y, si pudiese, de alguna manera hacernos desintegrar y que no estemos ya presentes, porque de hecho están avanzando para que eso suceda", concluyó su descargo Echarri, en alusión al ensañamiento que siente por parte del gobierno nacional hacia quienes no piensan como ellos.

Por su parte, Nancy Dupláa se había pronunciado sobre los recortes en cultura, cuando soltó: "Yo estoy muy amargada. Cuando atacás a la cultura o a la educación, vas contra el corazón de algo: cuando vas a ver una obra, te provoca cosas; cuando escuchás una canción, te provoca cosas. Ajustar la cultura es querer matarnos por dentro, no darnos bienestar".