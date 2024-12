José María Listorti reveló el apodo de Javier Milei en el colegio

El apodo de Javier Milei en la escuela.

El comediante y conductor José María Listorti contó que fue al mismo colegio que el presidente Javier Milei y su hermana Karina y reveló algunos datos del pasado del mandatario que sorprendieron a todos. El ex Showmatch confesó cuál era el apodo que tenía de joven el jefe de Estado y recordó un viaje que compartió con los padres del dirigente libertario Norberto Milei y Alicia Lucich.

José María Listorti estuvo como invitado en el programa Ángel Responde, conducido por Ángel de Brito en el canal de streaming Bondi Live y allí le consultaron por su pasado en común con el presidente. "Fui compañero de secundaria de Karina", explicó el actor y humorista, pero señaló que también lo conocía a Javier Milei: "A Javier ya le decían el loco Milei, era más grande que yo, atajaba muy bien".

"Le decían 'El loco' porque se tiraba a los pies para atajar, no le importaba nada", agregó el ex compañero de Marcelo Tinelli, quien también recordó en la charla con el conductor de LAM (América TV) que la hermana del presidente "era muy buena onda". Además, José María Listorti se refirió a un viaje que compartió con los padres de Javier Milei: "Los papás vinieron con nosotros de acompañantes al viaje de egresados, los conozco, re buena onda, re gamba, muy macanudos y divertidos. Te estoy hablando 30 años atrás, año 1990".

Cecilia Roth dilapidó a Javier Milei: "Censura"

La reconocida actriz Cecilia Roth se refirió al gobierno del presidente Javier Milei y se mostró muy dura con las políticas implementadas por el mandatario libertario. Pusoel foco en la censura y los recortes a la cultura. "El Gobierno está censurando, lo sé, lo veo, lo siento. No se puede hablar sobre la dictadura, ni de género, ni de cambio climático, y no se puede ver ninguna película en la que aparezca Lali Espósito. Es increíble", disparó la ex esposa de Fito Páez.

Siguiendo esa línea, Cecilia Roth agregó: "Lo que da miedo es la naturalización de todo esto, que un señor en el Gobierno maltrate salvajemente a quien no comparte su pensamiento prehistórico. Es la guerra contra el progresismo". Además, la actriz sostuvo que el presidente Javier Milei tiene "características psicópatas absolutas". "Estamos retrocediendo exponencialmente en Argentina", sumó en diálogo con la agencia EFE.

Continuando con el análisis de la actualidad, la hermana del músico Ariel Rot cargó contra el gobierno nacional por el desfinanciamiento a la cultura. "No es que dejaron de dar dinero al INCAA, lo desmantelaron", subrayó y remarcó que "es de una crueldad brutal" los despidos en despidos en instituciones como el Centro Cultural Kirchner y el ENERC.

Cecilia Roth también aseguró que hay "miedo" en el ambiente artístico y cultural: "No es el miedo de la dictadura; ahora te escrachan, te cancelan. Hay miedo a no trabajar, a que te echen". "El país se está quedando enflaquecido a niveles impensables. Deseo con todas mis fuerzas que todo esto sea un mal recuerdo", concluyó.