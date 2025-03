El periodista que emocionó a Scaloni lapidó a Bielsa en la conferencia: "Paupérrimo"

El mismo periodista que emocionó a Scaloni fulminó a Bielsa en la conferencia de prensa.

El periodista que hizo emocionar a Lionel Scaloni, en plena conferencia de prensa, destrozó a Marcelo Bielsa pocos minutos más tarde en la misma sala. El cronista charrúa Nicolás Falcón se volvió viral porque le hizo una pregunta al entrenador de la "Albiceleste" en silla de ruedas y con dificultades para hablar. El campeón del mundo le respondió con mucha amabilidad y hasta estuvo al borde de las lágrimas, luego de una consulta acerca de Lionel Messi en Inter Miami.

Sin embargo, no fue todo lo que sucedió apenas consumada la victoria de la Selección Argentina frente a Uruguay por 1-0 en el Estadio Centenario de Montevideo con el gol de Thiago Almada, en el marco de la fecha 13 de las Eliminatorias sudamericanas camino al Mundial 2026. Un instante después, llegó el "Loco" al lugar y el comunicador local ya no tuvo el mismo concepto con relación al rendimiento del Seleccionado de su país natal.

El mismo periodista que emocionó a Scaloni cruzó a Bielsa: "Uruguay no compitió"

Cuando le tocó hacerle una consulta al emblema de Newell´s, Falcón opinó inicialmente que "durante 80 minutos, Uruguay no compitió" y que "perdió contra el equipo suplente de Argentina...". Entonces, lanzó directamente: "¿Qué análisis hace del paupérrimo funcionamiento de Uruguay? Muchas gracias". Sorprendido por la dureza de sus palabras, el extécnico de la "Albiceleste" consideró que "no es el equipo suplente de Argentina" porque a excepción de Messi, "no hay diferencias sustanciales entre los titulares y los suplentes". Y cerró, visiblemente molesto: "Con relación a la paupérrima actuación, que es como usted la califica, ya me he referido...".

El periodista uruguayo que hizo emocionar a Scaloni lapidó a Bielsa pocos minutos después.

Cuando el periodista uruguayo Nicolás Falcón emocionó a Scaloni

