Los riesgos de dormir con el celular en la mano: ¿Por qué es tan peligroso?

El impacto negativo en la calidad del sueño y las posibles fallas en el celular son algunas de las razones.

Los celulares se convirtieron en los últimos años en una extensión del brazo y de las manos para muchas personas, ya que es una herramienta esencial para comunicarnos, trabajar y hasta para conciliar el sueño en varios casos. Sin embargo, esta nueva costumbre de dormirse con el teléfono en la cama, o incluso cerca del cuerpo, genera preocupación entre los expertos y especialista de la salud y la tecnología.

En la actualidad, no es extraño ver a las personas utilizando el celular o algún dispositivo móvil en la cama antes comenzar a dormir. Algunos aprovechan ese momento para revisar redes sociales, ver videos, jugar a los juegos o mantenerse en contacto con amigos y seres queridos a través de las plataformas de mensajería como WhatsApp.

Si bien muchos se acuestan con el objetivo de descansar y dejan el dispositivo a un lado, otros siguen utilizando su smartphone hasta quedarse dormidos. Lo más grave es que varios se quedan dormidos con el aparato en la mano durante la noche, algo que más que extraño es un hábito peligroso por diferentes motivos que revelaron los especialistas.

Los problemas que generan en la salud dormir con el celular en la mano

Uno de los principales inconvenientes de usar el smartphone en la cama es el impacto que tiene sobre el descanso. Diversos estudios han demostrado que el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir puede alterar los patrones de sueño. La principal causa de esta alteración es la exposición a la luz azul que emiten las pantallas, la cual interfiere con la producción de melatonina, la hormona encargada de regular el sueño.

Esto puede dificultar el proceso de quedarse dormido y, si ya nos hemos dormido con el teléfono en la mano, la calidad del descanso se ve aún más comprometida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que dormir menos de las ocho horas recomendadas puede tener efectos negativos en la salud, como un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y trastornos metabólicos.

Un estudio realizado en la Universidad de Toledo (Ohio, EE.UU.) también ha encontrado que la luz azul puede provocar fatiga visual, lo que contribuye al cansancio diurno. Por ello, los expertos aconsejan reducir el brillo de las pantallas o activar el modo de lectura cuando se usan dispositivos antes de dormir.

El peligroso impacto en el celular

Otro riesgo importante de dormir con el teléfono en la mano o bajo la almohada es el sobrecalentamiento del dispositivo. Si alguna vez te has despertado tras quedarte dormido con el celular en la mano, habrás notado que el teléfono está anormalmente caliente, como si lo hubieras dejado al sol.

Esto se debe a la falta de ventilación, ya que el teléfono está cubierto por la almohada, las sábanas o incluso por el propio cuerpo, lo que impide que el dispositivo se enfríe correctamente. Aunque los smartphones modernos están diseñados para resistir altas temperaturas, un sobrecalentamiento prolongado puede acelerar el desgaste de la batería.

Usar el celular antes de dormir es una costumbre peligrosa, según los expertos.

En casos extremos, si se utiliza una batería no original o un cargador no certificado, el riesgo de incendio aumenta, aunque este escenario es poco probable. Sin embargo, lo más común es que se degrade la batería. Las baterías de los teléfonos tienen una vida útil de entre 3 y 5 años, pero el exceso de calor acelera este proceso, reduciendo su capacidad de retención de energía. Como consecuencia, el dispositivo podría descargarse más rápido, y es posible que notes que tu teléfono no conserva la carga durante tanto tiempo como antes.