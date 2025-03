El Gobierno desclasificará documentos de la dictadura y anunció reconciliación con un genocida

El gobierno de Javier Milei desclasifica documentos de la SIDE de la última dictadura cívico militar en Argentina.

El Gobierno Nacional anunció la desclasificación de toda la información sobre el accionar de la Dictadura y que se reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que "el atentado del ERP a la familia del capitán Humberto Viola fue un crimen de lesa humanidad".

"El Presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las fuerzas armadas durante el período de 1976 y 1983. Así como toda otra documentación producida en otro período, pero relacionada con el accionar de las fuerzas", sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de un mensaje que se grabó el pasado viernes en horas de la tarde y que se difundió a las 11 de este lunes.

En la misma línea, el vocero agregó: "Esto implica el traspaso absolutamente de estos archivos en manos de la SIDE a la orbita del Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos".

"Durante décadas los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta", reclamó. Para la administración libertaria, "estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra", por lo que por instrucción del presidente Javier Milei pasarán "a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política".

"Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial. En mucho países del mundo se ha avanzado en procesos de desclasificación", narró el vocero, y agregó: "La Argentina no puede quedar rezagada en este proceso. Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia no en los de inteligencia".

Reconciliación con los genocidas

Por su parte, Adorni aclaró: "En este sentido, y siguiendo la vocación de contar la historia completa, se reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el atentado del ERP a la familia del capitán Humberto Viola fue un crimen de lesa humanidad". El anuncio llega mientras las organizaciones sociales y políticas alistan sus columnas para marchar por Memoria, Verdad y Justicia, en un acto que concluirá en Plaza de Mayo.

En este marco, la decisión fue ratificada por medio de un comunicado oficial de la Oficina de Presidencia que insistió en la búsqueda de la historia completa "sin sesgo ideológico ni censura a las distintas voces que analizan y narran lo ocurrido". En el documento, el Gobierno confirmó la medida reconciliadora con el genocida Humberto Viola y considerar su crimen de Lesa humanidad.

En esta línea, la Casa Rosada emitió un video que reza "la memoria y la verdad completa". "No podemos acomodar la historia a un relato que fue creado no solamente para apuntalar un proyecto político que fue el kirchnerismo, sino para robarle a todo un pueblo", sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.