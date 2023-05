Cecilia Roth opinó lo que muchos piensan sobre la serie de Fito Páez: "Muy"

La actriz reveló las sensaciones que tuvo al ver la biopic del músico. La artista, además de ser expareja de Páez, es la madre de uno de sus hijos.

El furor por El amor después del amor no se detiene. Luego del estreno de la serie de Netflix sobre la vida de Fito Páez, que lleva el nombre de su histórico disco, el músico lanzó EADDA 9223, una reelectura de su inmortal álbum de 1992 con la colaboración de distintos diferentes artistas.

Y si bien la biopic del artista rosarino se estrenó hace más de un mes, aún sigue se mantiene entre los títulos más vistos de la plataforma. De acuerdo a los datos compartidos por Netflix, ocupa la octava posición en top ten de series más vistas en Argentina y hace 5 semanas forma parte del destacado listado.

Además de las visualizaciones, la producción sumó varias polémicas, pues algunos de los artistas que aparecen no quedaron muy conformes con sus personajes. Un claro ejemplo fueron las criticas que hizo Pipo Cipolatti o el enojo de Fabiana Cantilo con algunos medios por la lectura que hicieron sobre su historia de amor con Páez.

“Ya vamos a aclarar esta estupidez que están diciendo, es mentira que estuve con Fito porque Charly no me dio bola mentira”, comenzó su descargo y aclaró: “Yo lo elegí a Fito”. “Charly me re daba bola, yo lo dejé por Fito”, aseguró la artista y explicó los motivos por los cuales salía explicar: “Odio las mentiras y la prensa amarillista es como la base de todas las mentiras juntas para vender la historia”.

El sincericidio de Cecilia Roth sobre la serie de Fito Páez

Una de los "pesonajes" destacados de El amor después del amor, regresó de España y se animó a compartir una sincera opinión sobre la serie de Fito Páez. Se trata de Cecilia Roth, su expareja y madre de su hijo Martín, quien asistió a la avant premiere de Blondie, la opera prima de Dolorez Fonzi como directora y diálogo con los medios.

"¿Cómo viste la serie de Fito? ¿Viste uno por día o hiciste maratón?", le preguntó el cronista de Socios del espectáculo. "Vi un capítulo en Madrid con mi familia y después la vi entera al volver aquí", contó ella. "¿Cuáles fueron tus sensaciones cuando la ibas viendo?", quiso saber el notero. Sin vueltas, la actriz afirmó: "Me parece que es una buena serie, que está muy bien hecha".

Pero de inmediato aclaró: "A ver, es una serie y, como todas las series, tiene la necesidad en enganchar al público un capítulo tras otro. Entonces está muy edulcorada". Sorprendido, el periodista repreguntó: "¿Por qué? ¿En qué cosas lo notás?" "En todo en general. La vida tiene mística en sí misma, entonces en una serie es muy difícil volver a recuperar esa mística en cada momento", aseguró Roth.