La historia de amor entre Fito Páez y Cecilia Roth a lo largo del tiempo

Cecilia fue una mujer importante en la vida del músico argentino, quien se inspiró en su romance para plasmarlo en uno de los discos más vendidos del rock nacional. Qué pasó con esta historia de amor.

Fito Páez es uno de los artistas más reconocidos del rock argentino. Durante su extensa trayectoria pudo grabar 30 álbumes dentro de los cuales se destaca El amor después del amor, uno de los más vendidos en la historia de este género. Teniendo en cuenta los difíciles momentos ocurridos en la vida del artista apareció una mujer que cambió la vida y que además lo inspiró para realizar el icónico disco. Qué ha pasado con esta historia de amor.

“Conocí a una mujer maravillosa que me cambió la vida. Se llama Cecilia Roth. Como yo no hago los discos aparte de mi vida, quedó todo el colorido de esta relación en mi último LP”, anunció el artista luego de la presentación de su producción musical más vendida. Cecilia llegó a la vida de Fito sin buscarlo. Inmediatamente se adueñó de su corazón y su romance quedó plasmado en varias canciones que hacen parte del histórico disco del rock argentino.

Detrás de cada canción siempre hay una historia y en este álbum, la gran mayoría tienen su tinte. La pareja se conoció durante el verano de 1991 después de varios meses de la finalización del vinculo del rosarino con la cantante Fabiana Cantilo.

Cecilia tenía mucha admiración por el músico argentino, a quien finalmente se cruzó durante una fiesta de cumpleaños. “Es una historia maravillosa. Yo lo había visto en una entrevista con Jorge Guinzburg y me había encantado cómo había hablado de Fabi, con un amor y un feminismo. Me pareció que era muy buena persona. Me interesaba. Yo me casé. Pasaron nueve meses y alquilamos una casa en José Ignacio, donde hicimos una fiesta de disfraces. Mi marido ya estaba en Buenos Aires porque había vuelto a trabajar y dos amigas mías lo trajeron a Fito”, contó Roth en un programa de televisión.

Tiempo más tarde, Cecilia se divorció con la intención de jugársela por el hombre que la había conquistado con su discurso. En principio al músico también le costó creer que esta situación ocurrió en su vida, pero finalmente reconoció que le cambió su presente. Desafortunadamente esta historia no fue permanente ya que decidieron separarse tiempo después. Al parecer algunos inconvenientes durante el rodaje de Vidas privadas fue el desequilibro de esta relación que varios consideraron eterna y además inquebrantable.

"A pesar de estar separados, seguimos compartiendo la crianza de nuestro hijo. Y creo que es un trabajo bien hecho. La relación después de haber amado mucho a una persona no se puede cambiar diametralmente a lo opuesto", dijo Roth en una entrevista radial.

La actriz también reveló el gran sentimiento que tenía a uno de los artistas más representativos del rock argentino. "Nunca dejé de amar a Fito. Lo amaba como pareja y ahora lo amo como amigo, como hermano. Nos costó el reencuentro desde otro vínculo, aunque nunca te hayas dejado de querer, cuesta. "Creo que le sirve a nuestro hijo vernos de esta forma para creer en el amor y en que es posible después de una separación disfrutar de las mejores cosas de cada uno y no tener por qué soportar las otras”, aseguró.