Fito Páez lanzó de manera oficial su nuevo álbum, una reelectura de su clásico disco El amor después del amor.

Fito Páez volvió a sorprender a la escena de la música argentina con el lanzamiento de EADDA 9223, una reelectura de su inmortal álbum de 1992 El amor después del amor. Y para una de las colaboraciones artísticas, el rockero decidió juntar a dos de las voces femeninas más resonantes de la música local: Lali Espósito y Nicki Nicole.

Las artistas Lali Espósito y Nicki Nicole jugaron a ser Thelma y Louise en el clásico de Páez Dos días en la vida, que ya puede escucharse en plataformas digitales como el resto del álbum. La reacción de los fans del rosarino y las artistas fue inmediata y ambas partes celebraron la reunión musical. "Esperamos próximamente un video con Lali y Nicki", "ya me imagino esta canción en vivo en los próximos Premios Gardel!" y "Gracias fito por juntarnos a las reinas de Argentina" fueron algunos de los comentarios al video con la canción.

Esta nueva versión, que también está disponible en CD, vinilo y casette, y que fue registrada en distintos estudios de todo el mundo con producción del propio Páez, Diego Olivero y Gustavo Borner, completa su line-up de invitados con las voces de Chico Buarque, Elvis Costello, Mon Laferte, Marisa Monte, Leiva, Andrés Calamaro, David Lebón, Nathy Peluso, María Castillo de Lima, Mateo Sujatovich, Antonio Carmona, Estela Morente, Wos, Ca7riel y Ángela Aguilar, en el resto de los temas.

"Tengo cero expectativas con el disco. Cada vez es más así. Me gustaría que la gente lo disfrute, que la gente coja con el disco, baile, que se besen, que tengan hijos. Eso me gustaría que pase. Todo esto es para la emoción, no tiene ningún otro sentido”, indicó Fito Páez en una rueda de prensa, según consignó el periodista Hernán Natale de la agencia Télam.

Fabiana Cantilo contó la verdad sobre su relación con Fito Páez: "Odio las mentiras"

La serie de Fito Páez, El amor después del amor, tal y como se espera, no pasó desapercibida. La producción de Netflix causó furor entre los usuarios de la plataforma de streaming, pero también muchas polémicas. Muchos de los músicos que aparecen en la biopic fueron contundentes sobre el contenido y a algunos, como a Fabiana Cantilo, les trajo dolores de cabeza.

En los últimos días, comenzó a circular un rumor acerca de que la cantante comenzó su noviazgo con Páez luego de un vínculo frustrado con Charly García. "Pude ser la mina de Charly, pero el pelotudo no me eligió. Salí con Fito porque Charly no me dio bola", aseguraba el supuesto testimonio que le adjudicaron a Fabiana y desató su furia.

En medio de su gira por España, la interprete recurrió nuevamente a su Instagram para desmentirlo. “Ya vamos a aclarar esta estupidez que están diciendo, es mentira que estuve con Fito porque Charly no me dio bola mentira”, comenzó su descargo y aclaró: “Yo lo elegí a Fito”. “Charly me re daba bola, yo lo dejé por Fito”, aseguró la artista y explicó los motivos por los cuales salía explicar: “Odio las mentiras y la prensa amarillista es como la base de todas las mentiras juntas para vender la historia”.

"Para avisarles que mucho de lo que hay en esas noticias es mentira, especialmente los títulos", indicó y descargo su bronca con los medios. "De ninguna manera estuve con Fito porque Charly no me daba bola, él me re daba bola y yo lo dejé por Fito", reiteró en un segundo video.

"Y el pelotud... que escribió eso se puede retractar o dejar de hablar boludeces de la gente que no conoce ¿ok? Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa", subrayó Cantilo. Notablemente enojada por lo que se dijo de su vínculo con los artistas, finalizó haciendo "fuck you" y sacando la lengua en repudio.