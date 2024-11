Yuyito González habló del fin de su programa: "Terminamos"

Yuyito habló sobre el futuro de su programa.

La ex vedette y conductora de Empezar el Día, Amalia "Yuyito" González, habló por primera vez sobre los rumores de que finalizará su programa en Ciudad Magazine y realizó una sorprendente revelación sobre su futuro.

En el último tiempo, circuló fuertemente una versión que indicaba que la novia del presidente Javier Milei iba a tener un programa propio en la TV Pública, algo que en muchos sectores no cayó nada bien.

"Chau Ciudad Magazine, que llega hasta diciembre. Por el momento no tiene contrato en la pantalla. Hay una oferta por parte de la TV Pública para que haga un programa similar a lo que está haciendo", comentaron los periodistas de El Run Run del Espectáculo Lío Pecoraro y Fernando Piaggio.

Por su parte, el periodista Nacho Rodríguez en A La Tarde (América TV) también sostuvo que el ciclo de Yuyito González termina en diciembre y que desde el canal ya tendrían a su reemplazo.

Tras estos rumores, la pareja del presidente Javier Milei, Yuyito González, dialogó con el portal Primicias Ya y aclaró la situación sobre el fin de su ciclo en Ciudad Magazine y la posible llegada a la TV Pública.

"Terminamos fines de diciembre y volvemos en marzo", aseguró la expareja de Guillermo Coppola. Cuando le consultaron sobre su reemplazo durante el verano, afirmó: "Eso no lo sé, tienen que preguntarle mejor al canal. Yo solo sé de lo mío".

"En la cama": Yuyito González enfureció en vivo por lo que dijo Graciela Alfano de Milei

Yuyito González y Javier Milei están en pareja desde hace meses y la conductora de TV suele hacer declaraciones públicas sobre su vínculo en su ciclo de televisión. En ese sentido, en una reciente emisión se mostró molesta por lo que Graciela Alfano dijo del mandatario libertario.

La exjurado de Bailando por un sueño dio una nota al ciclo de espectáculos Intrusos y allí fue consultada por la conductora, Flor de la V, acerca de Javier Milei. "Me interesaría hablar con él, no desde la cama o sí, qué sé yo. No sé cómo será en la cama", soltó Alfano, sin tapujos, en alusión al Presidente de la Nación.

"Yo ya no quiero abordar temas que son una falta de respeto al Presidente de la Nación, me quieren poner en ese lugar. Es mi pareja y el presidente, donde quieran hacerme preguntas que lo bajen de ese nivel lamentablemente voy a tener que retirarme", comentó por su parte Yuyito, enojada por las declaraciones de Graciela Alfano sobre su pareja.

Y sumó: "No puedo recepcionar ni contestar nada que tenga que ver con faltarle el respeto al Presidente de la Nación. No me meto en los pareceres de nadie, no voy a hablar cosas del Presidente de la Nación, no quiero bajarlo del nivel que tiene. No voy a contestar nada que me parezca una falta de respeto".