La inesperada preocupaciòn de Javier Milei y Yuyito González: "Podría bajarse"

El posible conflicto entre Javier Milei y Yuyito González.

El presidente Javier Milei está en pareja hace varios meses con la conductora y ex vedette Amalia "Yuyito" González y si bien se mostraron felices varias veces en cámara y hasta compartieron una entrevista a un año de su primer encuentro, podría haber un importante conflicto en puerta.

Según informaron en Intrusos (América TV), el mandatario libertario y la conductora de Empezar el Día (Ciudad Magazine) serían invitados a un importante evento de fin de año pero esto que parece una buena noticia, puede llegar a traer grandes contratiempos en la pareja presidencial.

"Tengo un último momento. Estamos armando la lista ahora, estamos sumando gente y acomodando para que nadie se ofenda. Estos dos personajes están dudando con el tema agenda, confirmación, con que hago la foto antes o después, si me quiero cruzar con todos los que están ahí", comenzó el periodista de Intrusos, Guido Záffora.

En esa sintonía, continuó: "Este personaje es polémico, los dos son polémicos. Hay uno que mucha gente no lo va a querer ver, que van a preferir no cruzárselo. Tiene que ver con la política, la revista quiere armar el efecto sorpresa".

Javier Milei y Yuyito González podrían estar en la tapa de Gente de los personajes del año

Finalmente, en el programa conducido por Flor de la V, revelaron que desde Gente "están a punto de confirmar a Javier Milei y Yuyito González, son re personajes del año, están convocados, el tema es el cómo se va a hacer la foto".

Cabe señalar que si bien en la foto de tapa y contratapa de la revista se suele ver a todos los "personajes del año" juntos, muchas veces varios de ellos hacen la foto por separado y después los agregan digitalmente.

"Hablé con la producción, van a estar porque en la Revista Gente Carlos Saúl Menem fue tapa", agregó otro de los integrantes de Intrusos, Pablo Layus en referencia a la presencia del presidente Javier Milei y su pareja Yuyito González en la foto icónica de los personajes del año que arma la revista.

Por su parte, Josefina Pouso sumó: "De arranque te voy a decir que Milei de aceptar no va a ir a la foto grupal, va a ir solo como siempre hace todo. Va a haber discordia, porque si vos tenés al presidente y a Yuyito, ella no va a querer ir atrás. Hay campeones del mundo que no quieren meterse en política, Ángel Di María podría bajarse".