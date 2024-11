La frase de Graciela Alfano sobre Milei que enfureció a Yuyito: "Me gustaría"

El picante cruce entre Graciela Alfano y Yuyito González

En las últimas horas se dio un duro ida y vuelta entre la actriz y modelo Graciela Alfano y la "primera dama" Amalia "Yuyito" González tras unos dichos de la primera que no cayeron nada bien en la novia del presidente.

Justamente Alfano hizo referencia al mandatario Javier Milei en una nota a Intrusos (América TV) cuando en charla con la conductora, Flor de la V, hizo un comentario picante.

"Me interesaría hablar con él, no desde la cama o sí, que se yo. No sé cómo será en la cama", disparó Graciela Alfano en referencia al presidente Javier Milei lo cual no fue tomado de la mejor manera por su pareja, Yuyito González.

Tras esto, desde Intrusos fueron a buscar a la conductora de Empezar el Día (Ciudad Magazine) y le preguntaron por estos dichos, a lo que la "primera dama" respondió: "Yo ya no quiero abordar temas que son una falta de respeto al presidente de la nación, me quieren poner en ese lugar. Es mi pareja y el presidente, donde quieran hacerme preguntas que lo bajen de ese nivel lamentablemente voy a tener que retirarme".

"No puedo recepcionar ni contestar nada que tenga que ver con faltarle el respeto al presidente de la nación. No me meto en los pareceres de nadie, no voy a hablar cosas del presidente de la nación, no quiero bajarlo del nivel que tiene. No voy a contestar nada que me parezca una falta de respeto", agregó Yuyito González en relación a los dichos de la modelo.

La respuesta de Graciela Alfano a la crítica de Yuyito González

Esto no quedó ahí sino que Graciela Alfano le contestó a la conductora: "Yo trabajé con Yuyito. Era buena compañera, muy seria, ella llegaba a su horario, se vestía, ensayaba. Eran esas coreografías de entonces. Yo estaba embarazada en ese momento, de Gonza, el papá de las dos nenas".

Además le preguntaron sobre la pareja que hacen Yuyito González y Javier Milei. "Es es una pregunta política, cualquier cosa que se hable del presidente es política. Yuyito es una figura política porque la novia del presidente es una figura política. Me parece que está bien, es una figura política y está funcionando como tal. Se coloca en un lugar en que cualquier declaración de ella ya es una declaración política. Yo no siento que le falté el respeto diciendo que lo quiero conocer, me gustaría conocer a muchos hombres y mujeres que logran cosas", expresó.

Para cerrar con el tema, Graciela Alfano aclaró: "Me encanta una persona que hace dos años hacía panelismo y de pronto se convierte en el presidente de la república con semejante porcentaje de votos. Cuando dije lo de la cama obviamente fue un chiste, se entiende, somos gente adulta. Si yo quisiera ir a la cama con alguien no lo estaría diciendo públicamente".