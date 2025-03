La sinceridad de Franco Colapinto en el GP de China de F1: "Estoy aburrido"

El show de Colapinto en los boxes en el Gran Premio de China 2025.

Franco Colapinto se sinceró a pleno durante el Gran Premio de China 2025 de la Fórmula 1 y reconoció que está "aburrido" en Alpine. El piloto de reserva argentino, de 21 años, apareció sorpresivamente en la transmisión de televisión de ESPN y bromeó con el periodista deportivo Juan Fossaroli, a quien conoce desde hace mucho tiempo.

De hecho, el excorredor de Williams apareció en escena desde detrás de cámaras y protagonizó un divertido momento en vivo. "Vamos a molestar al alguien un segundo, eh, porque estuve compartiendo todos los días el auto con él... Ponete acá un segundo", le pidió el conductor a "Fran". "¿Compartiendo?", sonrió el deportista. "Bueno, me traías...", le recordó el cronista. "¡Me tiró toda la yerba en el auto el boludo este!", lo cruzó Franco entre risas.

"No puedo hablar, boludo, no me dejan hablar...", se lamentó Colapinto con relación a la orden del equipo Alpine en la Fórmula 1. Al mismo tiempo, Fossaroli rescató que el piloto de reserva "se acercó para saludar por lo menos" y, desde el estudio de ESPN, Fernando Tornello opinó que fue "fuerte lo de la yerba". Mientras tanto, el joven bonaerense observó las tribunas del autódromo de Shanghai y lanzó: "Mirá la bandera de argentina en China, Vale y Gonza de Pilar. Ahí hay otra nueva, enfocalas. Genios los chinos, eh". Por último, el periodista le dijo que disfrutara del Gran Premio y Franco sentenció: "No, disfruten ustedes, yo estoy aburrido...". "¿No te van a retar?", le preguntó finalmente Fossaroli. "Sí, me van a retar, chau", se retiró del lugar el corredor.

Colapinto tiene chances de correr en Alpine

El argentino volvió a quedar en el centro de la escena por un comentario que hizo Flavio Briatore, asesor principal del equipo, en las últimas horas: “Franco correrá en la Fórmula 1 tarde o temprano”. Ese comentario del histórico preparador italiano, que difundió el medio especializado MotorSport-NextGen, se produjo en la previa a la clasificación de la carrera sprint y no pasó desapercibida, sobre todo porque el equipo francés no comenzó el año de la mejor manera y Jack Doohan quedó contra las cuerdas con otro fin de semana complicado luego de su mal debut en el Gran Premio en su país.

