Doohan se cansó de los rumeros y hay tensión en Alpine: "No tiene sentido"

Doohan lleva dos carreras en la F1.

Desde que se anunció a Franco Colapinto como piloto de reserva de Alpine, el futuro de Jack Doohan parece pender de un hilo en la Fórmula 1, sobre todo por su floja actuación en el GP de Abu Dhabi 2024 y las declaraciones de Flavio Briatore. El hecho de que la escudería francesa no dé seguridad a su piloto de que no habrá cambios en el transcurso de la temporada ha alimentado rumores sobre la inminente salida del oceánico en unas semanas.

Tal es así que la versión más conocida es que el piloto australiano solamente tiene contrato por las primeras cinco fechas del campeonato, algo que se alimenta más aún con su accidente en la primera vuelta del Gran Premio de Australia. Todo esto ha llevado a pensar que Colapinto regresará pronto a las pistas, algo que se le planteó a Doohan incluso antes de que comience la disputa por los puntos en el Circuito de Albert Park.

Durante la estadía en Melbourne, el oceánico contestó sobre todo lo que circula con respecto a su continuidad en la máxima categoría y remarcó que su contrato va más allá de cinco carreras. “No tiene sentido pensar en los rumores ni comentarlos. Pero tengo contrato al menos por este año, o más tiempo. Así que tengo muchas ganas de competir en muchos Grandes Premios en casa”, afirmó Doohan.

Por otro lado, agregó que no le importa lo que se diga a sus espaldas, puesto que su rendimiento debe ser bueno, independientemente de que haya rumores o no sobre su futuro en Alpine. De hecho, el expiloto de F1 Martin Brundle, convertido en analista, manifestó que notó bastante tranquilo al australiano en su tierra natal a pesar del accidente al comienzo de la carrera, aunque eso no quita que existan posibilidades de que sea desplazado.

Tras la cita en Australia, la siguiente parada de la Fórmula 1 será el Gran Premio de China en el Circuito Internacional de Shanghái, donde Doohan nunca corrió y, para colmo, apenas tendrá una sesión de prácticas libres por el formato sprint. Lo importante para el australiano será mantener el monoplaza en una pieza y no involucrarse en accidentes, además de mostrar una mayor solidez en pista.

F1: Doohan reveló lo que sucedió en Australia

Tras su accidente en el GP de Australia, Jack Doohan afirmó que pudo haber algún problema con el A525 que le hizo perder el control del monoplaza, pero en la previa al Gran Premio de China reconoció que fue todo su culpa. “Solo para dejar las cosas claras, ya sabes, no hay nada que estuviera mal con el coche en absoluto, ya sabes, yo mismo la cagué y me lidié con ello”, afirmó en una reciente conferencia de prensa, en la que revelo que el error no vino solo por el cambio, sino por intentar enderezar el coche en el momento menos oportuno.