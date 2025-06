Desde Formosa respaldaron la reforma constitucional y la posible reelección de Insfrán: "La gente elige con libertad"

En la antesala de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo en Formosa el próximo 29 de junio, donde el pueblo deberá elegir tanto a las nuevas bancas de la Legislatura como a los convencionales constituyentes encargados de la reforma constitucional, desde el peronismo local se muestran confiados con respecto a los resultados de este domingo. Una de las voces más destacadas en este contexto es la de Graciela De La Rosa, actual miembro de la Auditoría General de la Nación quien encabeza la lista peronista de convencionales constituyentes.

En comunicación con El Destape 1070, la candidata aseguró que "este domingo se va a ver un triunfo contundente del Modelo Formoseño", así como también indicó que buscarán una nueva Constitución que sea la "más equitativa, igualitaria y moderna" del país.

Entre las principales modificaciones que buscarán desde el peronismo para la carta magna provincial, De La Rosa mencionó la incorporación de derechos básicos, como el derecho derecho a la salud, la educación, al agua potable y la energía. "Queremos jerarquizar e incorporar en nuestra querida Constitución provincial estos derechos que nos costaron tanto", indicó.

"La idea es incorporar los derechos conseguidos en nuestro Modelo Formoseño durante todos estos años. Nuestro Modelo Formoseño es el modelo justicialista de gobierno, es un modelo que tiene en cuenta la justicia social y la igualdad de oportunidades", agregó.

Con respecto a la reelección, una de las cartas utilizadas por la oposición provincial, De La Rosa aseguró que también está contemplada a revisión, aunque subrayó: "Es una locura lo que plantea la oposición, porque acá hay elecciones cada cuatro años. No se puede hablar de reelección indefinida porque es la gente la que lo elige con absoluta libertad. Obviamente ese artículo se va a discutir y seguramente se va a modificar, pero nos parece que va más allá de esa cuestión, nosotros queremos defender el Modelo Formoseño".

En cuanto a los antecedentes de las elecciones provinciales en lo que va de año, que contaron con una baja participación por parte del electorado, la candidata no mostró preocupación con respecto a un posible escenario similar en la provincia: "Acá la gente entiende y nos ayuda mucho en la confrontación de modelos políticos como el nacional. La gente reconoce el avance significativo que tiene hoy Formosa y además lo compara con lo que está pasando a nivel nacional. Esa confrontación de modelo nos ayuda muchísimo".

Por último, cuestionó el proyecto político que se lleva adelante desde el Gobierno nacional: "¿Cuándo se vio un gobierno nacional que no hace obras de infraestructura? Yo no lo vi en ninguna parte del mundo. Bueno, acá está ocurriendo y no solamente que no hace obras, sino que se quedan con la plata para las obras".

"Los gobernadores en general se están dando cuenta que esta política que está llevando el Gobierno nacional está generando aumento de la desocupación, el cierre de fábricas, la gente en la calle. Esta política no tiene nada que ver con una política para la gente ni con el mercado interno. Poco a poco los resultados de esta desastrosa política económica que está llevando el Gobierno nacional se están viendo en las provincias", concluyó.

Qué se vota en Formosa

En principio, es importante destacar que las boletas estarán divididas en tres secciones, cada una correspondiente a una categoría distinta de cargos. Cada uno de estos cuerpos estará claramente identificado en la boleta para evitar confusiones y permitir un sufragio más ordenado, transparente y eficiente.

Convencionales constituyentes : Los electores podrán seleccionar a quienes integrarán la convención encargada de redactar o reformar la Constitución de la provincia. Esta categoría adquiere particular relevancia por su impacto en la organización política e institucional de Formosa.

: Los electores podrán seleccionar a quienes integrarán la convención encargada de redactar o reformar la Constitución de la provincia. Esta categoría adquiere particular relevancia por su impacto en la organización política e institucional de Formosa. Diputados provinciales : Se elegirán representantes para la Legislatura local, que cumplirán funciones legislativas y de control sobre el Ejecutivo provincial.

: Se elegirán representantes para la Legislatura local, que cumplirán funciones legislativas y de control sobre el Ejecutivo provincial. Concejales: También se renovarán bancas en los concejos deliberantes de los municipios, cuyos miembros cumplen tareas legislativas a nivel local y son los encargados de responder directamente a las necesidades de sus comunidades.

Quiénes pueden votar

La ley formoseña, quien se adhiere a la normativa a nivel nacional, indica que los que pueden votar son las y los jóvenes mayores de 16 años argentinos o naturalizados que figuren en el Registro Nacional de Electores, el cual regirá con arreglo a las prescripciones de la Constitución provincial.

Según la legislación electoral provincial y municipal del Tribunal Electoral Permanente de Formosa se indica que una vez abierto el acto electoral los electores se presentarán al Presidente del comicio por orden de llegada y exhibirán su documento a fin de acreditar que le corresponde votar en la mesa. Si la identidad no es impugnada, el presidente del comicio entregará al elector un sobre abierto, vacío y firmado en el acto por él, de puño y letra, en la cara opuesta a la del cierre, y lo invitará a pasar al cuarto de votación a encerrar su voto en dicho sobre.