Colapinto y Albon corrieron nueve carreras juntos en 2024.

La Fórmula 1 volvió el fin de semana con el Gran Premio de Australia, que se corrió bajo piso mojado por las lluvias que azotaron a la ciudad de Melbourne. Allí, las cosas no fueron muy bien para Alpine, puesto que Jack Doohan abandonó en la primera vuelta tras chocar el A525, mientras que Pierre Gasly quedó en el decimoprimer lugar, apenas fuera de los puntos. A pesar de esto, Franco Colapinto no pudo evitar alegrarse con lo que sucedió con Williams, su exequipo que ahora es un rival más en el campeonato.

Al igual que Alpine, la escudería británica también sufrió la salida de Carlos Sainz en la primera vuelta, también por un accidente similar al del australiano, pero la diferencia está en que Williams sí pudo sumar puntos en el Circuito de Albert Park. Y es que Alex Albon, quien había quedado en el sexto lugar en la clasificación, fue el quinto en cruzar la línea de meta detrás de Andrea Kimi Antonelli, el único rookie que pudo celebrar este fin de semana.

Inicialmente, Albon había quedado cuarto debido a una sanción de los comisarios al joven italiano, pero la decisión se revirtió tras el pedido de revisión de Mercedes, aunque eso no hizo las cosas mucho peores para el tailandés. Y es que Williams logró sumar diez puntos en Australia y arrancó el 2025 en el cuarto lugar de la tabla de constructores, por encima de Aston Martin, que está quinto con ocho.

Debido a este brillante comienzo de temporada, Albon publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de lo que fue el fin de semana en Melbourne y escribió: “¡Vamos! Qué manera de arrancar el 2025. Estoy tan orgulloso, tan feliz... Gracias, Williams y Carlos en el pit wall, este fue un esfuerzo de equipo”. Entre los varios comentarios que aparecieron como respuesta, no pudo faltar el de Colapinto, que construyó una buena relación con el tailandés tras las nueve fechas que estuvieron juntos en 2024.

“¡Qué carrera, amigo! Muy bien corrido todo el fin de semana, ustedes se merecen este resultado, chicos”, le respondió el piloto argentino a su excompañero de equipo. De hecho, otro de los comentarios destacados fue el de Bizarrap, uno de los principales socios de Colapinto en la F1 y que también supo pasar momentos con Albon en el paddock. “Grande Alexito”, escribió el músico como respuesta.

El guiño de Colapinto a Vowles

Una de las escenas más divertidas que dejó la presencia de Franco Colapinto en el Circuito de Albert Park fue su visita a James Vowles, a quien le ofreció un mate, infusión que no le gusta demasiado a su exjefe en Williams. Justamente a eso se refirió el argentino mientras firmaba autógrafos en Melbourne, donde dijo: “Es un exagerado, le encantó el mate. Se tomó un mate y quedó cuarto, que no joda. Tan mal no le vino el mate, le va a empezar a gustar ahora”.