Cuánto gana un empleado bancario en enero 2026: el salario que cobran

Salarios La Bancaria confirmados.

Los empleados bancarios comenzarán el 2026 con salarios que superan los $2.008.641 mensuales, según lo acordado en la última negociación paritaria del sector. El entendimiento, alcanzado por el sindicato La Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, garantiza además un esquema de actualización automática durante los meses de verano, atado a la inflación.

El sueldo correspondiente a diciembre de 2025 —que se cobra en enero de 2026— incorpora un incremento del 2,5% respecto de noviembre. La suba replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informó el INDEC para noviembre, consolidando un mecanismo de actualización mensual que el sector viene aplicando desde hace más de un año.

Con este ajuste, el salario básico bancario se ubica en $2.008.641,07, cifra que se aplica a todas las remuneraciones brutas, habituales y totales —tanto remunerativas como no remunerativas—, incluyendo adicionales convencionales. En el acumulado de los primeros once meses del año, el aumento alcanza el 27,9% frente a diciembre de 2024, lo que permite a los ingresos del sector empatar la inflación.

Salarios bancarios confirmados.

Salarios bancarios confirmados en enero La Bancaria: escalas salariales vigentes en enero de 2026

De acuerdo con la grilla oficial difundida por el gremio, estos son algunos valores de referencia para el cobro de enero:

Rama administrativa

Salario inicial y hasta 4 años: $2.008.641,07

10 años de antigüedad: $2.024.294,03

20 años: $2.056.602,90

30 años: $2.446.648,28

Jefe de División 1ª: $3.084.904,35

Subgerente Departamental 1ª: $5.779.763,33

Rama maestranza

Salario inicial hasta 15 años: $2.008.641,07

25 años: $1.808.392,21

Supervisor de taller 1°: $2.363.911,38

Capataz General: $2.789.415,43

Rama ordenanza

Salario inicial y hasta 15 años: $2.008.641,07

25 años: $1.702.016,19

Supervisor de Servicio 1ª: $1.914.768,22

Mayordomo General: $3.002.167,45

Bancarios cuánto cobran con mínimo de antigüedad.

Qué pasará con los próximos aumentos de los empleados bancarios

El acuerdo paritario también establece que en diciembre de 2025, enero y febrero de 2026 los salarios continuarán ajustándose según la inflación. El entendimiento fue rubricado entre el gremio y las cámaras del sector: Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), ABAPPRA, Asociación de la Banca Especializada (ABE) y Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA). Además, las partes fijaron la segunda quincena de marzo de 2026 como fecha para retomar la discusión salarial.

Además de definir los salarios de inicio de año, el acuerdo paritario fijó la fecha para retomar la negociación salarial. Las partes volverán a reunirse en la segunda quincena de marzo de 2026, cuando evaluarán la evolución de la inflación y el impacto del esquema vigente