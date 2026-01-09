Lo despidieron, enloqueció y cometió la peor decisión para volver a trabajar: la dura historia sobre la crisis que impactó al mundo

Lo despidieron, enloqueció y cometió la peor decisión para volver a trabajar.

El aclamado director Park Chan-wook (The Handmaiden, Oldboy) vuelve al cine con No Other Choice, una afilado thriller de comedia negra que impactó al mundo con su crítica al capitalismo salvaje y las crisis en el mercado laboral. Cómo es y cuándo se estrena candidata oficial de Corea del Sur a los Premios Oscar 2026.

Protagonizada por Lee Byung-hun (I Saw the Devil) y Son Ye-jin (The Last Princess), la historia sigue a Man-su, un hombre de mediana edad que se embarca en una búsqueda laboral implacable tras ser despedido inesperadamente de la empresa papelera en la que trabajó durante 25 años. “Si no hay un puesto para mí, tendré que conseguir uno creándolo. No tengo otra opción", remarca el protagonista antes de idear un plan para deshacerse de su competencia en el mercado.

Presentada en el Festival de Cine de Venecia y el London Film Festival, la crítica internacional la celebró como “un trabajo cinematográfico magistral” (Time Out) y “una obra maestra delirantemente entretenida” (BBC Culture). No Other Choice llegará a los cines el 15 de enero y próximamente estará disponible en el catálogo MUBI.

Por qué hay que ver No Other Choice

No Other Choice es una película que se construye desde la incomodidad y la fatalidad, fiel al espíritu del cine surcoreano contemporáneo que explora las grietas morales de la vida moderna. Lejos de apoyarse en grandes giros espectaculares, el film avanza como una espiral lenta y opresiva, donde cada decisión del protagonista parece empujarlo un poco más hacia un callejón sin salida.

El título no funciona como metáfora elegante, sino como una sentencia que pesa sobre cada escena. Más que contar una historia de suspenso tradicional, la película funciona como un retrato áspero de la desesperación contemporánea. No Other Choice interpela al espectador con una pregunta inquietante: ¿hasta qué punto somos responsables de nuestras decisiones cuando el margen para elegir es casi inexistente?