Preocupación por la salud de Tommy Lee Jones: "Él no es el mismo"

Preocupación por la salud de Tommy Lee Jones.

El actor Tommy Lee Jones enfrenta el momento más difícil de su vida tras la muerte de su hija Victoria, presuntamente por una sobredosis. El actor de Hombres de Negro, El Fugitivo y No Country for Old Men "está desconsolado", según expresó Daily Mail.

En las últimas horas salió a la luz que el entorno de Tommy Lee Jones está preocupado por la salud del ganador del Oscar por El Fugitivo. Daily Mail fotografió al actor de 79 años mientras caminaba por la calle y se lo vio en muy mal estado físico, desgastado. Esta señal habría alertado a su familia.

“Él no es él mismo en este momento. Tommy está desconsolado. Para ser un tipo duro y que suele tener todo bajo control, el estrés de perder a un hijo claramente lo impactó como si fuera un rayo”, remarcó una fuente a dicho medio. Además, desde la publicación remarcaron que se lo vio renguear al caminar por la zona en la que fue fotografiado.

La muerte de Victoria Jones

Victoria Jones fue hallada sin vida en el hotel Fairmont de la ciudad de San Francisco, a sus 34 años. Fuentes policiales detallaron al medio que los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir un reporte de una "emergencia médica" a las 2:52 de la mañana del jueves 1 de enero. Al llegar al hotel, los paramédicos realizaron la evaluación correspondiente, pero lamentablemente constataron su deceso en la misma escena.