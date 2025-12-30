Sentimental Value y El príncipe de Nanawa, dos de las mejores películas del año.

Corren los últimos días del 2025 y llegan los balances con lo mejor y lo peor del año, un clásico de la temporada. En este marco, este artículo propone una lista de las 50 mejores películas del 2025, a criterio del autor.

Nota de autor: el listado está estructurado por orden alfabético de los títulos y una breve ficha técnica en la que se pueden consultar nombre del director, sinopsis corta del filme, plataforma en la que se encuentre y fecha de estreno en Argentina (para aquellos títulos que no llegaron al streaming legal). También, esta selección tiene títulos que no llegaron a las salas de cine y películas del 2024 que recién tuvieron lanzamiento comercial en el país a lo largo del 2025.

27 noches

Director: Daniel Hendler.

Sinopsis: Martha Hoffman, una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años, es internada en una clínica psiquiátrica a pedido de sus hijas, quienes aseguran que sufre de demencia. El perito judicial Casares investiga si Martha realmente está enferma o si simplemente ha elegido vivir sus últimos años con absoluta libertad, mientras se cuestiona si la internación es un acto de protección o un intento de controlar su fortuna.

Plataforma: Netflix.

3000 KM en bicicleta

Director: Iván Vescovo.

Sinopsis: Iñaki Mazza es un campeón olímpico de BMX que se retira a sus veinte años en crisis con el mundo del deporte y consigo mismo. Pero cuando su compañera Abyss empieza a enviarle mensajes de amor en forma de poemas desde su lugar de rehabilitación en el fin del mundo, decide subirse de nuevo a su bicicleta y atravesar la Patagonia Argentina para reencontrarse con ellx, en un viaje que también es una búsqueda sobre su propia identidad.

Estreno: 11 de diciembre. La película sigue exhibiéndose en espacios INCAA.

A Real Pain

Director: Jesse Eisenberg.

Sinopsis: cuenta la historia de David (Jesse Eisenberg) y Benji (Kieran Culkin), dos primos muy distintos entre sí que se reúnen para hacer un viaje a través de Polonia para honrar a su querida abuela. La aventura da un giro cuando las viejas tensiones de la improbable dupla resurgen en el contexto de su historia familiar.

Plataforma: Disney+.

Adulto

Director: Mariano González.

Sinopsis: Antonio, un adolescente, vive con su padre Raúl en una casa alquilada en un barrio tranquilo de Buenos Aires. Cuando Raúl sufre un accidente, Antonio debe enfrentar la ausencia paterna y asumir nuevas responsabilidades. El joven se embarca en una reparación que se convierte en su motivación para seguir adelante.

Plataforma: por el momento no está disponible en plataformas legales.

Estreno: 4 de septiembre.

All We Imagine as Light

Director: Payal Kapadia.

Sinopsis: en Mumbai, la rutina de la enfermera Prabha se ve alterada cuando recibe un regalo inesperado. Su joven compañera de cuarto, Anu, intenta sin éxito encontrar un lugar en la ciudad para estar a solas con su novio. Un viaje a un pueblo costero les abrirá la posibilidad de dar espacio a sus deseos.

Plataforma: por el momento no está disponible en plataformas legales.

Estreno: 18 de septiembre.

Amenaza en el aire

Director: Mel Gibson.

Sinopsis: un piloto (Mark Wahlberg) transporta en su avioneta a una teniente general (Michelle Dockery) que custodia a un testigo (Topher Grace) que va a testificar en un juicio contra la mafia. A medida que atraviesan las montañas de Alaska, las tensiones se disparan, ya que no todo el mundo a bordo es quien parece ser. Y a 3.000 metros de altura no hay escapatoria posible.

Plataforma: Amazon Prime Video.

Anora

Director: Sean Baker.

Sinopsis: Anora, una joven prostituta de Brooklyn, tiene la oportunidad de vivir una historia de Cenicienta cuando conoce e impulsivamente se casa con el hijo de un oligarca ruso. Cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas se ve amenazado, ya que los padres parten hacia Nueva York para intentar conseguir la anulación del matrimonio.

Plataforma: HBO Max.

Bajo las banderas el sol

Director: Juanjo Pereira.

Sinopsis: a través de metraje desconocido y hace tiempo olvidado, este documental descubre la maquinaria oculta de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay -uno de los regímenes dictatoriales más largos de la historia-. Desde la propaganda hasta las transmisiones internacionales, la película expone cómo los medios de comunicación moldearon el poder, controlaron la memoria y construyeron un legado que persiste hasta hoy.

Plataforma: por el momento no está disponible en plataformas legales.

Estreno: 9 de octubre.

Belén

Director: Dolores Fonzi.

Sinopsis: una joven mujer enfrenta una injusta sentencia de prisión tras haber sido acusada de cometer un aborto ilegal, lo que la lleva a trabajar en equipo con la abogada Soledad Deza (Dolores Fonzi), quien aborda este caso aparentemente imposible.

Plataforma: Amazon Prime Video.

Beso de tres

Director: Chad Hartigan.

Sinopsis: en una noche fatídica, las estrellas parecen alinearse para Connor —un joven amable y sencillo— cuando su amor platónico de siempre, la eléctrica e irreverente Olivia, los conduce a un trío con Jenny, una dulce y atractiva desconocida. El encuentro enciende una relación entre Connor y Olivia, y su amor crece rápidamente hasta el punto de planear una vida juntos. Pero su feliz romance pronto se derrumba cuando Jenny reaparece en sus vidas, arrastrando a los tres hacia un difícil y enmarañado viaje hacia la verdadera responsabilidad y la madurez.

Plataforma: por el momento no está disponible en plataformas legales.

Estreno: 4 de diciembre.

Cactus Pears

Dirección: Rohan Kanawade.

Sinopsis: Anand, un treintañero que vive en la ciudad y se ve obligado a pasar diez días de luto por la muerte de su padre en la agreste campiña del oeste de la India. Allí entabla un tierno vínculo con un granjero local que lucha por mantenerse soltero. Cuando el periodo de luto termina, lo que le obliga a regresar a la ciudad, Anand debe decidir el destino de su relación nacida bajo presión.

Plataforma: por el momento no está disponible en plataformas legales.

Estreno: la película no tuvo estreno comercial en Argentina. Se proyecto en la última edición del BAFICI.

El mensaje

Director: Iván Fund.

Sinopsis: en plena crisis económica, una niña con el don de comunicarse con los animales y sus oportunistas tutores sobreviven ofreciendo consultas como médium de mascotas mientras viajan en un pequeño motorhome por los caminos polvorientos del campo argentino. Un negocio sobrenatural, donde lo trascendental vale monedas y el oportunismo roza la verdad. Magia o fraude, el servicio es real y la inocencia un tesoro.

Plataforma: por el momento no está disponible en plataformas legales.

Estreno: 3 de julio.

El príncipe de Nanawa

Director: Clarisa Navas.

Sinopsis: una pasarela divide Argentina de Paraguay. En el aire flota el guaraní y el castellano. La gente corre alborotada traficando de todo. En medio de ese ritmo vertiginoso, conocí a Ángel, a sus nueve años. Al escucharlo hablar me emocionó tanto que prometí volver a verlo. Un año después regresé y comenzamos a hacer una película juntos. Después de diez años, el paso de la niñez a la adolescencia se mueve en estas imágenes entre preguntas, ausencias y una potencia única de vivir y resistir contra todo.

Estreno: la película se está exhibiendo los domingos de diciembre en la sala del MALBA.

F1

Director: Joseph Kosinski.

Sinopsis: protagonizada por Brad Pitt como un ex-piloto que regresa a la Fórmula 1, junto a Damson Idris como su compañero en APXGP, un equipo ficticio en la parrilla, la película se ha rodado durante los fines de semana de los Grandes Premios, ya que el equipo compite contra los titanes reales del deporte.

Plataforma: Apple TV+ y Amazon Prime Video.

Flow

Director: Gints Zilbalodis.

Sinopsis: el mundo parece estar llegando a su fin, repleto de vestigios de presencia humana. Gato es un animal solitario, cuando su hogar es arrasado por una gran inundación, encuentra refugio en un barco poblado por varias especies, y tendrá que hacer equipo con ellas a pesar de sus diferencias. En el solitario barco que navega por místicos paisajes desbordados, navegaran por los desafíos y peligros de adaptarse a este nuevo mundo…

Plataforma: por el momento no está disponible en plataformas legales.

Estreno: 27 de febrero.

Frankenstein

Director: Guillermo del Toro.

Sinopsis: un científico brillante y obsesivo, Victor Frankenstein, en su ambición por desafiar a la muerte, consigue dar vida a una criatura humanoide ensamblada con partes de cadáveres. Pese a tratarse de una proeza científica, Frankenstein considera que la criatura carece de inteligencia y la rechaza. Dolida, ésta se rebela contra su creador.

Plataforma: Netflix.

Fuera de temporada

Director: Stéphane Brizé.

Sinopsis: Mathieu vive en París, Alice en un pequeño balneario del oeste de Francia. Él es un actor famoso, a punto de cumplir cincuenta años. Ella es una profesora de piano cuarentona. Se enamoraron hace quince años y se separaron. El tiempo ha pasado. Cada uno siguió su camino y poco a poco se fueron curando. Cuando Mathieu va a intentar superar su melancolía en un balneario termal, tropieza con Alice.

Plataforma: por el momento no está disponible en plataformas legales.

Estreno: 12 de junio.

Gatillero

Director: Cristian Tapia Marchiori.

Sinopsis: una cruda historia de tragedia y redención, contada a través de un único plano continuo. Rodada en la verdadera Isla Maciel, en las afueras de Buenos Aires, Argentina.

Plataforma: HBO Max.

Good Boy

Director: Ben Leonberg.

Sinopsis: tras la muerte de un familiar, Todd se muda con su perro Indy a una antigua granja rural —supuestamente embrujada— que perteneció a su abuelo. Aunque Todd ignora las advertencias, Indy comienza a percibir presencias sobrenaturales invisibles para los humanos. Al no poder comunicarse verbalmente, Indy debe enfrentarse a estas fuerzas malignas para proteger a quien ama.

Plataforma: por el momento no está disponible en plataformas legales.

Estreno: 23 de octubre.

Grand Tour

Director: Miguel Gomes.

Sinopsis: Rangún, Birmania, 1917. Edward, funcionario del Imperio Británico, huye de su prometida Molly el día que ésta llega para casarse. Durante su viaje, sin embargo, el pánico da paso a la melancolía. Contemplando el vacío de su existencia, el cobarde Edward se pregunta qué habrá sido de Molly... Decidida a casarse y divertida por la jugada de Edward, Molly le sigue la pista a través de Asia.

Plataforma: Mubi.

It was just an accident

Director: Jafar Panahi.

Sinopsis: Vahid, un modesto mecánico iraní, se ve repentinamente forzado a rememorar su tiempo entre rejas a raíz de un encuentro casual con Eghbal, quien le recuerda a su sádico carcelero. Alarmado, Vahid reúne a sus antiguos compañeros de prisión para verificar la identidad de Eghbal. Pero… ¿Qué harán si resulta ser él?

Plataforma: próximamente se sumará al catálogo de Mubi.

Estreno: 4 de diciembre. La película sigue exhibiéndose en algunos cines.

Jorge Polaco

Director: María Onis.

Sinopsis: vida y obra del director de cine argentino Jorge Polaco. Las temáticas de sus películas utilizan como elemento fundamental la provocación cuestionando todas las instituciones sociales. En ese delicado equilibrio, en donde Polaco defendió sus ideas exponiéndose al más escandaloso escarnio mediático, se jugó su vulnerabilidad. Así, el provocador, el abre caminos, el roturador, encuentra los límites de su fortaleza. Kindergarten (1989) fue la única película censurada de Argentina en democracia y a pesar de la muerte de Jorge sus productores aún no autorizan su exhibición sin censura.

Plataforma: por el momento no está disponible en plataformas legales.

Estreno: 24 de mayo.

La noche sin mí

Director: María Laura Berch, Laura Chiabrando.

Sinopsis: Eva se percibe diferente. Un hecho inesperado la transforma. Su universo femenino es puesto en tensión, sosteniendo lo insostenible en la estructura familiar. Desde esta noche, para ella todo será distinto, aunque nada cambie.

Plataforma: Flow.

Left Handed Girl

Director: Shih-Ching Tsou.

Sinopsis: una madre soltera y sus dos hijas regresan a Taipei tras varios años viviendo en el campo para abrir un puesto en un bullicioso mercado nocturno. Cada una a su manera, tendrán que adaptarse a este nuevo entorno para llegar a fin de mes y conseguir mantener la unidad familiar.

Plataforma: Netflix.

Los días chinos

Director: Santiago Loza.

Sinopsis: un viaje que se ha postergado durante años y un día se concreta. Un plan para filmar, hacer sólo una toma por día, casi como una rutina. Mirar, filmar y anotar. Llevar un diario, una bitácora para no perderse, para dejar señales de los lugares donde se estuvo. Ese registro es la crónica de un asombro. Una manera de adentrarse a un territorio lejano y pensar una y otra vez cómo seguir haciendo cine.

Plataforma: por el momento no está disponible en plataformas legales.

Estreno: la película no tuvo estreno comercial en Argentina. Se pudo ver en el último DOC Buenos Aires.

Los ojos del abismo

Director: Daniel de la Vega.

Sinopsis: en algún lugar de las profundidades del Atlántico Sur, una soldado despierta a bordo de un buque de guerra. Está rodeada de cadáveres, su memoria es un laberinto. Los soldados asaltan el barco, tienen una misión que cumplir, y ella debe atacar con precisión letal en una lucha desesperada por la supervivencia. Las guerras, más allá de la muerte, producen ecos que navegan en busca de venganza. ¿Quién se atreverá a enfrentarse a los ojos del abismo?

Estreno: 11 de diciembre. La película sigue exhibiéndose en espacios INCAA y salas del país.

LS83

Director: Herman Szwarcbart.

Sinopsis: en este documental, los recuerdos de infancia del escritor Martín Kohan se entrelazan con el archivo inédito del noticiero de Canal 9 entre 1973 y 1980. A través de este acervo, se reconstruye un período clave de la historia argentina, explorando la relación entre la memoria personal y el discurso público de la época.

Estreno: la película se está exhibiendo los domingos de diciembre en la sala del MALBA.

Memorias de un caracol

Director: Adam Elliot.

Sinopsis: Grace es una niña solitaria por un amor por los caracoles y un intenso amor por los libros. A una edad temprana, cuando se separa de su hermano gemelo Gilbert, cae en una gran tristeza. A pesar de una serie continua de dificultades, la inspiración y la esperanza surgen cuando entabla una amistad duradera con una anciana excéntrica llamada Pinky, que le demuestra que la vida esta llena de esperanza.

Plataforma: por el momento no está disponible en plataformas legales.

Estreno: 20 de marzo.

Mente Maestra

Director: Kelly Reichardt.

Sinopsis: 1970. En un tranquilo rincón de Massachusetts, JB Mooney (Josh O’Connor), un carpintero en paro, se convierte en un ladrón de arte y organiza un audaz atraco. Mooney y dos cómplices entran en un museo a plena luz del día y roban cuatro cuadros. Pero conservar las obras resultará más difícil que robarlas y Mooney se verá obligado a vivir como un fugitivo.

Plataforma: Mubi.

Misericordia

Director: Alain Guiraudie.

Sinopsis: Jérémie regresa a su pueblo natal para asistir al funeral de Jean-Pierre, antiguo jefe suyo. Ha decidido quedarse unos días en casa de Martine, su viuda. Pero una misteriosa desaparición, un vecino amenazante y un extraño sacerdote van a hacer que la breve y tranquila estancia de Jérémie tome un giro inesperado.

Plataforma: por el momento no está disponible en plataformas legales.

Estreno: 1 de mayo.

Muña Muña

Director: Paula Morel Kristof.

Sinopsis: Olga es una enfermera de 60 años que vive en El Mollar, un hermoso valle en la provincia de Tucumán, Argentina. Desde hace años vive sola con su hijo Rubén, un joven que, cargado de ilusiones, está a punto de irse a estudiar al extranjero. Mientras Olga ayuda a su hijo a conseguir el dinero para irse, conoce a Stefano, un turista francés más joven que ella. La inminente soledad y la reciente relación de amor despiertan en Olga contradicciones y preguntas acerca de su propio deseo postergado.

Estreno: 20 de noviembre. La película sigue exhibiéndose en espacios INCAA y salas del país.

Pee Wee as Himself

Director: Matt Wolf.

Sinopsis: crónica de la vida del artista e intérprete Paul Reubens y su alter ego Pee-wee Herman. Antes de su reciente fallecimiento, Reubens habló en profundidad sobre sus influencias creativas y las luchas personales a las que se enfrentó para perseverar como artista.

Plataforma: HBO Max.

Presente Continuo

Director: Ulises Rosell.

Sinopsis: esta película explora la percepción de Lisandro, un joven de 16 años que está dentro del espectro autista. Su madre, Valentina, actriz, lo ha criado entre backstages y camarines. ¿Existe para él alguna diferencia entre la realidad y la ficción?

Plataforma: HBO Max.

Reflection in a dead diamond

Director: Hélène Cattet, Bruno Forzani.

Sinopsis: un espía retirado sospecha que sus antiguos adversarios han resurgido cuando su misterioso vecino desaparece. La memoria, la locura y el cine se vuelven cada vez más difíciles de discernir.

Plataforma: por el momento no está disponible en plataformas legales.

Estreno: la película no tuvo estreno comercial. Se pudo ver en la última edición del BAFICI.

Sebastián

Director: Mikko Makela.

Sinopsis: Max, un aspirante a escritor de 25 años que vive en Londres, comienza una doble vida como trabajador sexual para investigar sobre su primera novela. Harto de firmar relatos sin ninguna repercusión y reseñas de las obras de otros, Max decide adoptar la identidad de Sebastian y empieza a trabajar como escort masculino para poder escribir en primera persona sobre el trabajo sexual en la noche londinense.

Plataforma: por el momento no está disponible en plataformas legales.

Estreno: la película no tuvo estreno comercial en Argentina.

Segundo acto

Director: Quentin Dupieux.

Sinopsis: Florence quiere presentar a David, el hombre del que está locamente enamorada, a su padre Guillaume. Pero David no se siente atraído por Florence y quiere arrojarla a los brazos de su amigo Willy. Los cuatro se reúnen en un restaurante en medio de la nada.

Plataforma: Mubi.

Sentimental Value

Director: Joachim Trier.

Sinopsis: las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su distanciado padre, el carismático Gustav, un antiguo director de renombre que le ofrece a su hija Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película. Nora lo rechaza y pronto descubre que le ha dado su papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. De repente, las dos hermanas deben sortear su complicada relación con su padre y lidiar con una estrella estadounidense que se encuentra en medio de su compleja dinámica familiar.

Plataforma: próximamente se sumará al catálogo de Mubi.

Estreno: 25 de diciembre.

Septiembre 5

Director: Tim Fehlbaum.

Sinopsis: la película revela el momento decisivo que cambió para siempre la cobertura de los medios y continúa impactando las noticias en vivo hoy. Ambientada durante los Juegos Olímpicos de Verano de Munich de 1972, la película sigue a un equipo de transmisión deportiva estadounidense que rápidamente se adaptó de los reportajes deportivos a la cobertura en vivo de los atletas israelíes. A través de esta lente, “5 de septiembre” ofrece una nueva perspectiva de la transmisión en vivo vista globalmente por aproximadamente mil millones de personas en ese momento.

Plataforma: Netflix.

Sorry Baby

Director: Eva Victor.

Sinopsis: a Agnes le pasó algo malo. Pero la vida sigue, al menos para todos los que la rodean.

Plataforma: por el momento no está disponible en plataformas legales.

Estreno: la película no tuvo estreno comercial en Argentina. Se proyectó en el marco del FIC UBA.

The Brutalist

Director: Brady Corbet.

Sinopsis: cuando el visionario arquitecto judío húngaro, László Toth, y su esposa Erzsébet huyen de la Europa de posguerra en 1947 para reconstruir su legado y ser testigos del nacimiento de la América moderna, un cliente misterioso y rico cambia sus vidas para siempre.

Plataforma: HBO Max.

The Last Showgirl

Director: Gia Coppola.

Sinopsis: una experimentada bailarina debe planificar su futuro cuando su espectáculo cierra abruptamente tras una carrera de 30 años. Como bailarina de cincuenta años, se debate por saber qué hacer a continuación. Como madre, se esfuerza por reparar una tensa relación con su hija, que a menudo pasaba a un segundo plano en su vida.

Plataforma: HBO Max.

The Long Walk

Director: Francis Lawrence.

Sinopsis: un grupo de adolescentes compite en un concurso anual conocido como La larga marcha, en el que deben mantener una cierta velocidad al caminar o recibirán un disparo. Adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King.

Plataforma: por el momento no está disponible en plataformas legales.

Estreno: 25 de septiembre.

The New Year That Never Came

Director: Bogdan Muresanu.

Sinopsis: al borde de la revolución en la Rumanía de 1989, seis vidas se cruzan en medio de protestas y luchas personales, que desembocan en la explosiva caída de Ceausescu y del régimen comunista.

Plataforma: por el momento no está disponible en plataformas legales.

Estreno: 19 de junio.

Todo documento de civilización

Director: Tatiana Mazú González.

Sinopsis: un cruce de avenidas que es, a la vez, frontera entre la ciudad de Buenos Aires y su conurbano. Cada noche, miles de personas lo atraviesan volviendo del trabajo. Colectivos, semáforos, asfalto, hormigón, un cartel oxidado. Alguien que va a estudiar, otrx que vende pan. Alumbrado público y propaganda electoral. Publicidad de celulares y hamburguesas. Basura y la señora que vende flores. El relato de una madre que perdió a su hijo en manos de la policía se enfrenta a la imagen de la normalidad. Su lucha y su voz dibujan los imaginarios mundos de Julio Verne, con los que fantaseaban juntxs. Esta película es un proceso de excavación. O la disección del paisaje donde, hace quince años, el Estado desapareció a Luciano Arruga.

Plataforma: por el momento no está disponible en plataformas legales.

Estreno: 28 de agosto.

Together

Director: Michael Shanks.

Sinopsis: tras mudarse al campo en busca de una nueva vida, una pareja comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales que no solo alteran su vínculo, sino también su percepción de la relación… y de sí mismos.

Plataforma: Amazon Prime Video.

Train Dreams

Director: Clint Bentley.

Sinopsis: Robert Grainier es un jornalero que trabaja en la construcción del ferrocarril en el Oeste americano a principios del siglo XX. Golpeado por la tragedia, lucha por adaptarse a su nuevo entorno.

Plataforma: Netflix.

Un pastel para dos

Director: Maryam Moghaddam, Behtash Sanaeeha.

Sinopsis: Mahin (Lili Farhadpour), de 70 años, vive sola en Teherán desde que murió su marido y su hija se marchó a Europa. Una tarde, un té con amigas la lleva a romper su solitaria rutina y a revitalizar su vida amorosa. Cuando Mahin se abre a un nuevo romance, lo que comienza como un encuentro inesperado se convierte rápidamente en una velada imprevisible e inolvidable.

Plataforma: Mubi.

Una batalla tras otra

Director: Paul Thomas Anderson.

Sinopsis: cuando su malvado enemigo resurge después de 16 años, una banda de exrevolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de los suyos, encarnado por Leonardo DiCaprio. Adaptación de la novela ‘Vineland’, de Thomas Pynchon, escrita en 1990, sobre los movimientos radicales de los años sesenta.

Plataforma: HBO Max.

Una vez, un circo

Director: Saula Benavente.

Sinopsis: la llegada del Circo Estatal Ruso a Argentina en 1966 fue un evento sin precedentes. Por primera vez, artistas soviéticos cruzaron la Cortina de Hierro hacia Latinoamérica. Su arte era insuperable, hasta que en los 90, con la perestroika y el colapso soviético, el circo también desapareció.

Plataforma: por el momento no está disponible en plataformas legales.

Estreno: 17 de abril.

Weapons

Director: Zach Cregger.

Sinopsis: cuando todos, excepto un niño de la misma clase, desaparecen misteriosamente en la misma noche y exactamente al mismo tiempo, una comunidad se queda preguntándose quién o qué está detrás de su desaparición.

Plataforma: HBO Max.