Maxi López explicó por qué su esposa tuvo una cesárea y respondió a las críticas: "Cuestiones de salud"

Máxi López aclaró sus dichos sobre el parte de su pareja.

En medio de las críticas que circularon en redes sociales tras el nacimiento de su hijo, Maxi López decidió salir a aclarar públicamente cómo fue el proceso que derivó en la cesárea de su esposa, Daniela Christiansson. El exdelantero habló en vivo con Lape Club Social, desde un parador de Mar del Plata, y buscó poner fin a la polémica.

Con un tono calmo, López comenzó contextualizando sus declaraciones anteriores. “Yo desdramatizo mucho y tiendo a ser siempre positivo y alegre en ciertas cosas”, explicó, antes de detallar que el embarazo tenía inicialmente una fecha prevista para el 19 o 20 de diciembre. Según contó, la idea original era respetar el deseo de su pareja de tener un parto natural.

En ese sentido, aclaró que la decisión médica llegó después de esperar más de lo habitual. “Esperamos hasta el día 27, 28, cuando ya estaba pasada de nueve meses y una semana más”, relató. Fue entonces cuando el equipo médico que seguía a Christiansson en Ginebra evaluó la situación y recomendó la cesárea. “El doctor personal de ella y el staff del hospital decidieron implementar ellos una cesárea porque el gordo ya estaba pesando más de 4,400 kilos. Y nos dijeron que era por cuestiones de salud”, explicó.

Ante las versiones que lo señalaban como responsable de haber apurado el parto por compromisos laborales, Maxi fue categórico. “Son dos cosas diferentes. Una cosa es todo el proceso que pasamos y el proceso que pasó ella con el embarazo”, sostuvo, y remarcó que no existió ningún tipo de presión. “Esperamos más de nueve meses porque el deseo era ese, ninguna presión”, insistió.

Los dichos de Maxi López que generaron polémica

El 31 de diciembre nació Lando, el segundo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson. Días después, ya instalado nuevamente en la Argentina, el exdelantero pasó por Cortá por Lozano y una de sus frases encendió la polémica en redes sociales. “El 31 no quería salir el chico. Y le dije al doctor: ‘Vamos a hacerlo salir, por favor, que yo tengo que volver a cocinar, si no me van a cocinar acá arriba. Si no vuelvo, me matan’”, comentó en tono distendido.