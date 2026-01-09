Julieta Prandi habló tras la apelación de Contardi: "Sería el colmo que la Justicia se desdiga"

Claudio Contardi, ex marido de Julieta Prandi, fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado en contexto de violencia de género. Recientemente, Contardi apeló la sentencia que lo condenó, por lo que las partes se presentarán en una audiencia virtual el próximo 12 de febrero. Bajo ese marco, la actriz rompió el silencio frente a los medios y sostuvo: "Sería el colmo que la Justicia se desdiga".

"Ya pasamos por todo esto y esta audiencia virtual que tendremos en febrero es un protocolo. Si Casación tiene que recibir esta apelación que presentaron hace dos meses. Voy a asistir de manera virtual para escuchar y defenderme", agregó Prandi.

En esa misma línea, la conductora sostuvo que se presentó una apelación por "una sentencia que fue legítima" y también destacó: "Casación está sin pronunciarse y la Cámara de Apelaciones le rechazó un hábeas corpus. Es un camino de mil apelaciones y ni siquiera se sometió a una pericia".

Con respecto a la tormentosa situación que vivió, la actriz relató: "Dentro del matrimonio tuve que padecer todo tipo de abuso, estafa y maltrato. Sirvió darle visibilidad para otras víctimas y es el reflejo de lo que vivimos en sociedad porque no encontramos justicia, ni sentencias ejemplificadoras".

Las declaraciones de Prandi acerca de la Justicia

En diálogo con los medios, Julieta Prandi realizó un descargo sobre el sistema judicial, señalando que "hacen que las víctimas desistan con tantas instancias". En ese orden la mujer apuntó: "Son demasiados años de sometimiento a pericias constantes y juicios desgarradores, además de miles de apelaciones. No creo que la Justicia lo permita en este caso".

"El mensaje no es que la Justicia le da una chance a él y que vuelve mi calvario. Es una apelación más de las mil que ya soporté y estoy segura que la Justicia no va a permitir que suceda porque sería un chiste", agregó la actriz.

Continuando con sus declaraciones, Prandi insistió en que Casación no le "dio la derecha" a Contardi, sino que "es parte del protocolo", sobre esto sostuvo que son "las reglas que tenemos que bancarnos las víctimas de las mil apelaciones que se deberían cambiar porque es revictimizante".

En esa línea, la conductora criticó los tiempos del proceso judicial, argumentando que una víctima no puede "estar litigando 30 años con la Justicia".

Por último, la actriz destacó el trabajo del fiscal y de los intervinientes en el caso, sobre quienes dijo: "Estoy muy conforme con cómo trabajaron y permitieron que se avalaran todas las pruebas que teníamos para contar. Me sentí sumamente representada".