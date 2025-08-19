Juicio por el caso Prandi: buscan la nulidad de la condena contra Contardi

El nuevo abogado de Claudio Contardi, Fernando Sicilia, busca cambiar la sentencia que condenó a la expareja de Julieta Prandi a 19 años de prisión por violencia de género y abuso sexual reiterado. Según adelantó el letrado en las últimas horas, pedirá la nulidad del juicio que generó su detención por unanimidad de los magistrados que conforman el Tribunal N° 2 de Campana.

Según indicó el representante legal del empresario, "alguno de los jueces del tribunal oral que lo juzgaron le tendrían que haber dicho a Contardi que con el escrito que había presentado su anterior letrado estaba renunciando a un derecho constitucional, que es el de ser juzgado por pares -o sea en un juicio por jurados- y no lo hicieron". En esa línea, sostuvo que "el principio de juez natural consagrado está en el artículo 18 de la Constitución Nacional" y en este caso, "era el Jurado Popular" al cual "se puede renunciar hasta el momento de elevación a juicio".

"Lo que hizo el Tribunal atenta contra el debido proceso y contra el derecho de defensa. Se rasgaron las vestiduras diciendo que tenían que empezar ya el juicio y estuvieron un año. Además, el que lo presentó fue un defensor oficial. A nosotros nos pueden decir cualquier cosa, pero a un defensor oficial no le pueden decir que va por la plata o es chicanero. Por eso voy a pedir la nulidad del juicio", apuntó.

Luego de la condena, que se dio a conocer el miércoles pasado durante el mediodía, Sicilia señaló que tiene 20 días para presentar la solicitud y apuntó que ya reservó la Cámara de Casación para avanzar. "La idea es tenerlo lindo para la semana que viene", añadió.

Asimismo, el abogado de Contardi sostuvo que "en un mundo real, el juicio debería ser nulo" por lo señalado previamente y que si la Cámara de Casación reconoce el reclamo, "lo más probable es que se disponga un nuevo juicio pero ahora sí, por un jurado popular".

Las críticas del abogado al Tribunal

El defensor de Contardi, que no es el mismo que lo representó a lo largo del abreviado juicio, se mostró molesto por la organización del proceso y aseguró que "hicieron todo por Zoom", incluida la pericia a Julieta Prandi en 2022. "No había ninguna pandemia para hacerla de esa manera... No es que no quieran trabajar, sino que estaban tapados de laburo. Faltan jueces, faltan fiscales, faltan peritos y en el medio está la gente", lanzó.

Por otro lado, Sicilia también se mostró molesto por la prisión preventiva a la cual definió como "arbitraria". Y en esa línea, sostuvo: "Contardi se presentó siempre en estos cinco años, se ajustó a derecho y no se contempló la cuestión personal (NdR: que fue padre recientemente y es el sustento de su familia actual). Lo único que se hizo sin fundamento fue encerrarlo por el monto de la pena por el cual el Tribunal lo condenó".

Según indicó el abogado, el habeas corpus es el recurso "más rápido para subsanar un perjuicio irreparable" como el de la detención. Mientras que, respecto al alojamiento carcelario, indicó que el Tribunal y él solicitaron que sea llevado al penal de Campana.