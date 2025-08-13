Condenaron a 19 años de prisión a Claudio Contardi por haber violado a Julieta Prandi cuando estaban casados

El Tribunal N° 2 de Campana condenó a 19 años de prisión a Claudio Contardi por los abusos que denunció su expareja Julieta Prandi. Los abogados de la conductora y modelo habían pedido una condena ejemplar de 50 años de prisión para el acusado y la fiscalía, que dio por confirmados los delitos, había solicitado una pena menor de 20 años. Además, dispuso su detención y alojamiento en Unidad N° 41 de Campana por el Servicio Penitenciario. "Super conformes", aseguró uno de sus abogados.

Durante el juicio, Prandi denunció que Contardi la violó de forma reiterada durante al menos tres años. La causa, impulsada por la UFI N°4 de Escobar y elevada a juicio por el juez Luciano Marino, se apoyó en el testimonio de la denunciante, pero también en una pericia oficial que confirmó indicadores de victimización sexual y violencia familiar.

La denuncia se radicó en 2021, y detalla abusos ocurridos entre julio de 2015 y marzo de 2018, mientras convivían en un barrio privado de Escobar. Según Prandi, los ataques comenzaron después del nacimiento de su primer hijo. La modelo describió cómo su expareja la sometía físicamente, la tomaba del cuello, la atacaba mientras dormía y la obligaba a mantener relaciones sexuales bajo amenazas e insultos.

Además, trazó un patrón de violencia psicológica y control: le prohibía manejar, la aislaba de sus seres queridos, le impedía comunicarse con su familia y la obligó a cambiar su número telefónico. “Contardi le decía que ella le pertenecía, que era su mujer y que era su obligación tener relaciones sexuales con él”, indica el expediente.

En la previa a la condena, el abogado Fernando Burlando señaló que la enfermedad social de la violencia de género atraviesa a una infinidad de mujeres y que "un fallo que genere una bisagra en la idea de que los abusos, aunque ocurran entre cuatro paredes, se pueden denunciar, esclarecer y que puede haber justicia". Asimismo, marcó que "con la apabullante prueba" merecía una condena y que desde la querella insistirán con su detención y prisión preventiva".

"Lo que ha vivido y continúa viviendo Julieta me parece visible a los ojos para cualquiera que no entienda nada de psicología y psiquiatría. Le ha generado un daño grave y permanente en la salud. Más allá del sistema del botón antipánico y el sistema de geolocalización del gobierno de la provincia de Buenos Aires, se puede colocar una pulsera donde frente al acercamiento de una determinada cantidad de metros y detectar que los protagonistas estén a menos de 500 metros, el acusado tiene que revertir el acercamiento si no se da la preventiva", sostuvo. Y añadió: "La convicción de Julieta es que no va a respetar ningún tipo de restricción".

La sentencia se leyó sin Julieta presente y de forma inmediata, Contardi fue detenido. Luego, al presentarse en la Sala de Audiencia, la conductora se encontró con su familia y amigos donde fue abrazada y acompañada. Allí, se descompuso debido a las fuertes emociones aunque su médico confirmó que está bien.

"Nunca abusé sin consentimiento"

El jueves, se había rechazado el pedido de prisión preventiva del acusado, quien planteó: "Nunca abusé sin consentimiento". Cuando repitió su relato, después de una extraña pausa larga, se corrigió y aseguró: "Nunca tuve relaciones sexuales con ella sin su consentimiento". Frente a lo expresado por el acusado, Burlando apuntó: "No fue ningún acto fallido, es la verdadera realidad y el interior de Contardi. Esa frase es la que concentra todo el juicio... No fue un furcio ni una equivocación, concentra lo que es él".

El acusado sostuvo que es un hombre de familia, que acaba de ser papá con su nueva pareja hace 20 días y que "estaba enamorado de Julieta. Tuvimos dos hijos porque el deseo era de ambos". En varias ocasiones dio detalles de "un matrimonio feliz", cómo se conocieron, la relación con sus hijos previo a lo ocurrido y sostuvo: "Nunca pensé que iba a pasar esto". Más allá de esto, no contestó preguntas y marcó, principalmente, que se trata de "mentiras" por una cuestión económica.

Julieta Prandi: “Una condena es paz, alivio y justicia”

La conductora llegó esta mañana al Tribunal de Campana para escuchar los alegatos finales en el juicio contra su ex marido Claudio Contardi por abuso sexual y violencia y allí manifestó que “una condena es paz, alivio y justicia”. “Contardi es un criminal”, ratificó Prandi y manifestó que, por su integridad, su ex marido “tiene que estar detenido, ya no tiene nada que perder. Tiene gente muy oscura a su alrededor”.

“Los hechos tienen que tener consecuencias, si no lo que permitimos se repite”, expresó la conductora en la puerta del Tribunal, donde también aseguró que “los victimarios tienen derechos, pero la víctima a veces ni siquiera denuncia por el costo físico y económico que dura años”.

En diálogo con la prensa, la mamá de Julieta Prandi -Cristina Marta Caballero- señaló que "Contardi es una persona muy peligrosa" y se mostró segura de que la Justicia iba a actuar de la forma correcta. "Justicia es que vaya detenido, que se haga realmente lo que uno está pidiendo. Fueron muchos años de padecimiento, mucha distancia entre nosotros al haber perdido cinco años de no poder disfrutar a Juli y a los nenes", añadió.