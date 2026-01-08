Cómo limitar Gemini en tu celular

Gemini, la inteligencia artificial integrada en muchos dispositivos Android, puede ser útil para redactar, responder, sugerir acciones o automatizar tareas. Pero también puede requerir acceso a datos sensibles, uso de batería o actividad en segundo plano que no todos los usuarios desean.

Si querés reducir lo que Gemini puede hacer en tu celular —por motivos de privacidad, consumo de datos o simplemente preferís tener más control sobre las funciones del sistema— hay varias configuraciones y acciones que podés hacer de manera simple y sin desinstalar la IA por completo.

1. Revisá y limitá los permisos

La clave para limitar lo que Gemini puede hacer está en los permisos que le otorgás:

Abrí Ajustes en tu Android. Entrá a Aplicaciones o Apps. Buscá Gemini o la app relacionada (puede llamarse “Gemini” o estar integrada en “Google”). Tocá Permisos. Desactivá permisos que no querés que use (como ubicación, contactos, micrófono, cámara o archivos).

Al quitar permisos innecesarios, la IA no podrá acceder a esa información, lo que reduce su alcance sin afectar el funcionamiento básico.

2. Desactivá funciones automáticas

Gemini puede sugerir respuestas, acciones o automatizaciones en varias partes de Android:

Sugerencias de texto o escritura : entrá a Ajustes > Sistema > Idiomas y métodos de entrada y desactivá las sugerencias generadas por IA.

Accesos desde la barra de notificaciones: en Ajustes > Notificaciones, buscá opciones de Gemini y desactivá alertas o sugerencias proactivas.

Esto limita que la IA “interrumpa” o sugiera acciones sin que tú lo pidas.

3. Restringí datos y actividad en segundo plano

Si querés que Gemini tenga menos impacto en batería o datos móviles:

Entrá a Ajustes > Aplicaciones > Gemini. Elegí Uso de datos y desactivá Datos en segundo plano. En Batería, activá Restringir actividad en segundo plano.

Así, la IA solo trabajará cuando uses activamente la app y no en segundo plano.

4. Controlá tu actividad en Google

Gemini está vinculado a tu cuenta de Google. Para tener más control:

Abrí myactivity.google.com desde el navegador. Entrá con tu cuenta principal. En Controles de actividad, revisá y desactivá Actividad de la Web y Aplicaciones o Historial de ubicaciones si no querés que esos datos se usen para mejorar las sugerencias.

Esto no desactiva Gemini, pero limita qué datos utiliza para personalizar respuestas.

5. Desactivá integralmente las funciones de IA (si está disponible)

En varios celulares con Android más recientes, podés encontrar un switch general para funciones de IA:

Entrá a Ajustes > IA del dispositivo o Servicios de Google > Gemini y buscá una opción para desactivar IA o sugerencias de IA .

Esto apaga funciones generativas o proactivas sin desinstalar nada.

No todos los modelos lo ofrecen, pero vale la pena verificarlo.

6. Ajustes de privacidad adicionales

En Ajustes > Privacidad , revisá permisos especiales como Acceso a notificaciones o Acceso a apps en primer plano y desactivá lo que no necesites.

Podés usar Modo de ahorro de datos o Ahorro de batería general para limitar actividades en segundo plano.

Limitar lo que Gemini puede hacer en tu celular no significa eliminar la inteligencia artificial por completo, sino recuperar control sobre tu privacidad, datos y consumo de recursos. Ajustar permisos, restringir acceso en segundo plano, apagar sugerencias automáticas y revisar tu actividad en Google son pasos eficaces y simples para lograrlo.