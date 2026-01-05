Meta avanza en la carrera de las IA con la compra de Manus

Meta Platforms, la empresa detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp, dio un paso significativo en la carrera por la inteligencia artificial al anunciar la compra de Manus, una startup con sede en Singapur especializada en agentes de IA capaces de ejecutar tareas complejas con mínima supervisión humana. La operación, valorada en más de 2000 millones de dólares, refuerza la apuesta de la compañía por la IA y su integración en productos futuros.

Esta adquisición se suma a otras inversiones que Meta ha realizado recientemente en el ámbito de la inteligencia artificial, marcando una estrategia agresiva para competir con gigantes tecnológicos que también buscan liderar este campo.

¿Qué busca Meta con esta compra?

La adquisición de Manus permite a Meta avanzar en varias áreas estratégicas:

IA agéntica integrada : los agentes de IA de Manus pueden ejecutar tareas autónomas , lo que va más allá de los chatbots tradicionales. Meta quiere incorporar estas capacidades en su Meta AI y otros servicios dentro de Facebook, Instagram y WhatsApp, ampliando las funciones que ofrecen a usuarios y empresas.

Implicancias globales y geopolíticas

La compra de Manus también se dio en medio de tensiones geopolíticas por el origen y los vínculos de la empresa con China, aunque Meta aseguró que tras la transacción no quedarán intereses de propiedad chinos en la compañía y que se reforzarán las barreras de seguridad y gobernanza de datos.

Este tipo de movimientos refleja no solo la importancia de la IA avanzada para el futuro de las plataformas tecnológicas, sino también cómo las grandes empresas están adaptando su estrategia global de inversión e innovación en un mundo donde la inteligencia artificial se convierte en un factor competitivo clave.

La adquisición de Manus por parte de Meta subraya la importancia que la empresa le da a la inteligencia artificial agéntica —IA capaz de ejecutar tareas autónomas— y su deseo de consolidarse como un actor principal en este espacio tecnológico. Integrar esta tecnología podría traducirse en nuevas funciones de IA más sofisticadas para millones de usuarios en redes sociales y servicios digitales, marcando un antes y un después en la estrategia de desarrollo de Meta.