5 funciones desconocidas de ChatGPT que te pueden cambiar la vida.

Desde su irrupción a fines de 2022, ChatGPT pasó de ser una curiosidad tecnológica a una herramienta cotidiana porque responde dudas, escribe mails, arma resúmenes, corrige textos y hasta genera imágenes. Pero mientras muchos usuarios lo usan para lo básico, el sistema ya incorporó funciones que lo vuelven mucho más poderoso. Ahora analiza fotos, navega la web, combina herramientas externas y puede ejecutar tareas completas de principio a fin.

A continuación, cinco funciones que probablemente no conocías y que pueden hacerte la vida más fácil en situaciones reales, desde planificar las comidas de la semana hasta elegir un regalo cuando no hay tiempo ni ideas.

1. Contar calorías con una foto

Salir a comer y no saber cuánto sumar en la app de entrenamiento ya no es excusa. Con solo subir una imagen del plato, idealmente junto a un objeto que sirva de referencia para el tamaño, ChatGPT puede estimar calorías y macronutrientes (proteínas, hidratos, grasas). No reemplaza a un nutricionista, pero funciona como guía rápida para quienes siguen un plan alimentario y quieren evitar el cálculo “a ojo”.

2. Ver cómo quedaría tu casa antes de gastar un peso

Con una foto del living, el jardín o la habitación, la IA puede generar versiones alternativas del espacio y ayudarte a tomar decisiones antes de hacer compras o reformas. No es un proyecto arquitectónico definitivo, pero sí una herramienta útil para probar ideas sin mover un mueble.

3. Inventar recetas con lo que quedó en la heladera

Le dictás lo que quedó suelto en la heladera, por ejemplo media cebolla, dos huevos, arroz del día anterior, un pedazo de calabaza, y ChatGPT arma recetas concretas sin rodeos. Sirve para planificar comidas rápidas, evitar desperdicios y no caer siempre en lo mismo cuando falta inspiración.

4. Transformar un texto en un video listo para grabar

Si querés empezar en YouTube o TikTok pero no sabés por dónde arrancar, la IA puede convertir una nota escrita en un guion audiovisual. Solo debés indicar qué tomas grabar, qué planos usar, cómo mezclar imágenes del producto con intervenciones habladas y hasta propone una estructura narrativa. Es un recurso ideal para creadores sin experiencia en edición que necesitan una hoja de ruta clara.

5. Encontrar el regalo perfecto cuando no hay ideas

ChatGPT también funciona como asesor de compras. Con algunos datos sobre la persona (edad, gustos, hobbies, estilo, presupuesto) puede armar listas personalizadas que van desde experiencias hasta objetos específicos. Una solución express para los intercambios de fin de año, cumpleaños o ese regalo de último momento que siempre llega sin aviso.