Confirmado: Gustavo Lemos vuelve al boxeo con una chance que puede acercarlo al título mundial

Confirmado: Gustavo Lemos vuelve al boxeo con una chance internacional

Gustavo Lemos volverá al boxeo este 2026 con el objetivo de dejar atrás las dos derrotas que lo marcaron en 2024. El púgil nacido en Tres Arroyos -provincia de Buenos Aires- que realizó un solo combate en 2025 en el que noqueó al colombiano Miguel Ángel Bolaño regresa al plano internacional en una pelea que puede acercarlo al objetivo del título mundial. Claro que, no será el primer escollo que tenga que superar el noqueador argentino para lograrlo, pero de ganar puede aspirar a alcanzarlo.

El próximo sábado 31 de enero en el Copper Box Arena de Londres, Gran Bretaña, "Tito" -o el "Eléctrico"- se subirá al cuadrilátero para verse las caras con el invicto local Adam Azim, quien acumula 14 victorias de las cuales 11 fueron por KO. Por su parte, el bonaerense lleva 20 triunfos (20 por KO) y dos derrotas. Ahora, tendrá su esperado retorno que lo puede posicionar mejor para ir por una faja mundialista en un futuro no muy lejano.

Gustavo Lemos vuelve al boxeo en Gran Bretaña: la chance del argentino que lo acerca a un título del mundo

Según informaron desde la promotora de Osvaldo Rivero, Lemos "será protagonista de un gran combate que podría dejarlo a las puertas de una chance mundial". Cabe destacar que su contrincante en el entarimado es el actual campeón intercontinental superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) pero no expondrá su corona. A su vez, añadieron que "será una prueba de fuego para las aspiraciones de un renovado Lemos, quien dio un vuelco de 180° en su carrera y sentó bases en Mendoza, a las órdenes de Pablo Chacón y Armando Andrada".

Este cambio trascendental se dio tras su derrota contra Keyshawn Davis en 2024 que sin dudas significó un golpe importante en su camino en el profesionalismo. Sin embargo, "Tito" se recuperó, está de vuelta en actividad y ahora apunta a este gran objetivo que puede catapultarlo a algo más grande. De la mano del ex campeón mundial y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 -Pablo Chacón-, irá por su esperada oportunidad.

Gustavo "Tito" Lemos vs. Adam Azim, el sábado 31 de enero en Gran Bretaña

Cuándo es la pelea de Gustavo Lemos vs. Adam Azim en Gran Bretaña: todo lo que hay que saber

El duelo entre el argentino y el invicto británico tendrá lugar el próximo sábado 31 de enero en el Copper Box Arena de Londres. Hasta el momento, no hay detalles acerca de la televisación para nuestro país, mientras que en el plano internacional se podrá ver por la pantalla de la BBC con horario a confirmar. El combate encuadrado en la categoría superligero será a 12 asaltos y no habrá título en juego.

La carrera de Tito Lemos en el boxeo

"Tito" o el "Eléctrico", como se lo conoce, comenzó a trabajar a los 12 años en albañilería y de ahí en más comenzó a construir su historia en el deporte de los puños. Obligado a dejar el colegio para mantener a su familia, no dudó un segundo en calzarse los guantes para ir por el sueño de ser campeón del mundo. El promotor argentino Osvaldo Rivero le abrió el camino y el oriundo de Tres Arroyos comenzó a ganar arriba del ring para hacerse un nombre en la disciplina a nivel nacional. Se encontró con una derrota injusta que le quitó su invicto en un gran momento de su carrera, volvió a pelear en Estados Unidos y ahora tendrá otro desafío.

En cuanto a los cinturones que consiguió, el 26 de enero de 2018 se adjudicó la faja latina de la Federación Internacional de Boxeo en la categoría superligero, la cual ganó también en 2019 y retuvo en distintas ocasiones. En julio del mismo año se quedó con dicho cetro pero en ligero. Además, ganó la corona mundialista juvenil en agosto del 2019 ante Jonathan "Potro" Eniz. Antes de su última presentación arriba del ring peleó en abril del 2024 y cayó en las tarjetas contra el estadounidense Richardson Hitchins en un fallo localista que lo privó de ganar la eliminatoria para pelear por un título del mundo. Posteriormente, en noviembre del mismo año perdió por la vía rápida en el mencionado país contra Keyshawn Davis en el segundo asalto. Tras su regreso al país, noqueó en el sexto asalto al colombiano Miguel Ángel Bolano y volverá este 31 de enero del 2026 al plano internacional.