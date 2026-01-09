Impacto por lo que reveló Ricardo Darín sobre su matrimonio: "Me sacaron la tarjeta roja"

Ricardo Darín contó una intimidad sobre su relación conFlorencia Bas.

La vida personal de Ricardo Darín quedó en primer plano tras una revelación tan cotidiana como inesperada. En una entrevista reciente con El País, el actor dejó de lado por un momento sus proyectos profesionales y compartió una escena íntima que tuvo como protagonista a su esposa, Florencia Bas, y que terminó, según sus propias palabras, con una simbólica “tarjeta roja” en el matrimonio.

En ese contexto íntimo fue que surgió la anécdota que sorprendió a todos y dejó al descubierto una pequeña tensión puertas adentro. El actor contó que su hijo, el Chino Darín, le pidió mantener absoluta reserva sobre el embarazo de su pareja, Ursula Corberó, durante los primeros meses y que decidió respetar ese pedido sin comentarlo en su casa.

“Preferiría que no dijeras nada hasta tanto esto no esté confirmado”, fue la solicitud. Sin embargo, ese pacto de silencio tuvo consecuencias inesperadas con su esposa, Florencia Bas. “Por supuesto que me valió que me sacaran la tarjeta roja en mi casa”, confesó Darín entre risas, y recordó el reproche inmediato: “‘¿Cómo no me contaste?’”. El actor intentó justificarse con una explicación simple y directa: “Pero él me pidió por favor, ¿qué voy a hacer?”, dijo, dejando ver una escena cotidiana que expuso, con humor, las reglas de la intimidad matrimonial.

Ricardo Darín reveló cómo se prepara para ser abuelo

Más allá del episodio doméstico, Darín reflexionó sobre cómo las noticias familiares reordenan las prioridades. Comparó el impacto emocional con situaciones límite: cuando algo importante sucede en la familia, “no te importa nada más en el mundo”. De cara a la llegada de su primer nieto, Darín admitió que encara una etapa completamente nueva. “No sé cómo será, pero todos me dicen que es una de las cosas más espectaculares”, señaló.