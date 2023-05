La experiencia paranormal de El Chino Darín con su hermana Clara: "Fue mágico"

El actor relató el extraño hecho que vivió con su hermana en un viaje en el sur. El Chino Darín estaba con un amigo cuando ocurrió lo paranormal.

"El Chino" Darín dio a conocer una insólita anécdota paranormal sobre un viaje al sur que hizo con su familia. El joven contó que el deporte favorito en la niñez con su hermana era el esquí y recordó un hecho paranormal ocurrido en unas vacaciones.

"Fue raro, estas cosas medio místicas que en realidad después todo puede ser casualidad. Me pasó algo muy extraño: nosotros vamos mucho a esquiar, mi madre sobre todo ama esquiar. Estaba con un amigo de Bariloche, subimos solos con él, mi hermana se fue a comer con mis padres y amigos", comenzó su descargo Darín. Y agregó: "Nos estábamos encontrando como adultos después de muchos años con mi amigo, yo era adolescente la última vez que me vio, y esto fue bastante reciente".

Darín habló con Julio Leiva en el ciclo Caja Negra y reveló que cuando estaban por llegar a la cima de la montaña con su amigo decidieron sentarse a fumar. "Quedamos en un lugar privilegiado, con toda la cordillera por delante. Nos fumamos una tuca, estuvimos los dos solos un rato. Fue un momento bastante contemplativo, no hablamos mucho. En un momento él me pregunta: 'Si tuvieras que reencarnar en un animal, ¿cuál eligirías?'. Estábamos fumados (risas)", añadió.

"Yo le dije que en cóndor. te juro que cuando le digo eso sale un cóndor de tres metros de envergadura de la piedra que había adelante. Increíble. En frente nuestro, nos mira. Fue un momento mágico porque nos circuló todo arriba. No aletean, agarran las térmicas. Hizo eso y se fue, lo vimos perderse en el valle. Se desapareció así, fue un momento mágico, un momento de conexión", continuó el joven. Y cerró: "Cuando volvemos al lugar para ponernos los esquíes, recibí un mensaje de mi mamá que me decía que Clarita se había fracturado. Probablemente hice la bajada de esquí más rápida que hice en mi vida siguiéndolo a este loco. Y hubo cierta cosa como de sincronicidad pero caprichosa, solo para contar la anécdota".

Chino Darín y su devoción por la ficción

"La ficción me vuela la cabeza y me resulta muy inmersivo. Me gusta mucho la representatividad de algo ficcional, de dramas de la condición humana y a veces no más claros, profundos y dolorosos", comentó Darín sobre la importancia de la ficción en su vida. Y agregó: "Hay toda una movida más documental, pero aún así siento que la ficción llega a algunos lugares medio inaccesibles de otra manera".