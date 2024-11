La Cámara Nacional en lo Civil confirmó el miércoles que el ex presidente Alberto Fernández tendrá que seguir con el pago, sin plazos, del 30 por ciento de su jubilación de privilegio en concepto de "alimentos provisorios" a favor del hijo que tiene con la ex primera dama Fabiola Yáñez.

El tribunal de apelaciones rechazó un recurso de Fernández, quien consideraba excesivo aportar el 30 por ciento de un total de 17 millones de pesos, y tampoco prosperó un planteo para poner plazos a la medida, según la resolución a la que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas. La sala E de la Cámara Civil entendió que "no parece previsible que pueda consagrarse" una "situación de abuso que justificaría la fijación del plazo solicitado. Basta para ello advertir la edad del menor beneficiario de la cuota", se advirtió.

El Tribunal recordó que ya está iniciada la mediación previa al inicio del juicio alimentario donde se fijará una cuota definitiva en caso de no llegarse a un acuerdo. En cuanto a los alimentos provisorios, se recordó que "la espera hasta la finalización del juicio, por breve que sea, puede privarlo de los rubros esenciales de su vida".

El ex presidente Alberto Fernández y su ex pareja Fabiola Yáñez

Por todo ello, la jueza Marisa Sorini y los jueces Ricardo Li Rosi y José Fajre confirmaron la decisión de retener el 30 por ciento de la jubilación de privilegio a favor de Francisco, el hijo de la ex pareja presidencial que vive en la actualidad en España junto a su madre.

Causa Seguros: Alberto Fernández negó haber cometido delitos y presentó un escrito

Fernández declaró ante la secretaria del juzgado federal 11 de los tribunales federales de Retiro ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo. Fernández se presentó por primera vez en calidad de indagado desde que dejó la Presidencia y pidió declarar nula la indagatoria. Además negó haber cometido delitos y cuestionó la falta de imparcialidad del juez Ercolini.

El ex jefe de Estado hizo una breve declaración vinculada con el decreto 823 que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros. "Fue una declaración tensa al principio, propia del planteo de recusación que viene planteando el doctor Fernández con respecto al doctor Ercolini por lo tanto es casi lógico que haya sido tenso", reveló Mariana Barvitta, la abogada de Fernández. Para su abogada, el expresidente siente que "no está ante un juez imparcial" y que no le "garantiza seguridad y tranquilidad como debería".

Con información de Noticias Argentinas