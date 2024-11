Déficit cero y motosierra: el mensaje de Francos al Senado (y a los gobernadores)

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, brindó su informe de gestión ante el Senado. El ministro coordinador remarcó la premisa del gobierno de Javier Milei de avanzar en lo que denomina "déficit cero" y la "motosierra" al Estado que promocionó el Presidente. La exaltación de estas políticas en la denominada "casa de las provincias" se dio en el marco del debate por el Presupuesto 2025 de la Nación con los gobernadores, en el que estos reclaman que se debata el expediente y se hagan modificaciones partidarias, mientras que Milei y su gestión se dispone a una nueva prórroga del cálculo de gastos y recursos del 2023, que se mantuvo este año.

Casi al final de la sesión, el presidente del bloque peronista Frente Nacional y Popular, José Mayans, dejó una advertencia por escrito y le entregó un texto firmado por los 33 senadores del interbloque Unión por la Patria: "Si un persona acepta ser designada (por decreto a la Corte Suprema, nosotros vamos a inmediatamente pedir la sesión para destituirlo." El legislador formoseño pidió que el Gobierno dé el debate en la cámara: "Nosotros queremos hablar de la Justicia nacional, del procurador, de la corte, del defensor...hagan un acuerdo con las fuerzas políticas."

Qué dijo Francos

"Aspiramos a contar con un Presupuesto que blinde el equilibrio fiscal, que lo convierta en innegociable", señaló Francos, para luego afirmar: "Vamos hacia un esquema de déficit cero y de emisión cero en un año electoral. Hecho inédito, producto de nuestras convicciones y la comprensión mayoritaria de la sociedad argentina"

En ese sentido, se jactó: "Con convicciones firmes y sin dar el brazo a torcer, desarmamos un estado elefantiásico, corrupto, que durante muchos años fue una máquina de impedir que asfixió a quienes trabajan, invierten, apuestan por el país y sueñan con desarrollar su proyecto de vida en libertad".

El ministro coordinador también planteó la posibilidad de "repensar el sistema previsional" y aseguró que "el 89% de los aportes destinados" a las universidades "entre 2015 y 2022 aún no fue rendido". Los haberes previsionales y el financiamiento de las casas de altos estudios eran parte de los pedidos de modificaciones de los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados.

Por otra parte, Francos destacó que a través del RIGI se hay "seis grandes proyectos confirmados, por un total de 7.800 millones de dólares, ubicados en Mendoza, Salta, Catamarca, San Juan, Neuquén y Río Negro". También ratificó que planean privatizar Aerolíneas Argentinas y la Hidrovía y que con la la Ley Bases aseguraron "más libertades para que el sector privado invierta en el desarrollo del país".

De esta manera, el Jefe de Gabinete bregó por "una nueva hoja de ruta, para una Argentina en la que es el sector privado, y no el Estado, el que traccione el crecimiento, el desarrollo y el bienestar de todos".

Por otra parte, Francos no descartó la posibilidad de que el presidente Javier Milei nombre a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla por decreto, como él había admitido en declaraciones periodísticas. "No es que el Presidente tiene una decisión sobre esto, pero yo no descarto que pueda pasar que si la Corte queda en una situación cercana a la acefalía, el Presidente pueda ejercer esa facultad que está establecida en la Constitución de designar de manera transitoria ministros de la Corte que después deberán ser ratificados por el Senado", comentó.

Ante una consulta de la senadora rionegrina Mónica Silva, Francos reveló que Milei "tendrá en cuenta los reclamos" de que haya una mujer en la Corte Suprema, en el marco de la puja por las dos vacantes en el máximo tribunal, para los que el Gobierno candidateó a dos varones.

"Por supuesto que el Gobierno envió estos dos pliegos, el Senado tiene que resolver. Entendemos el reclamo de que haya una jueza mujer en la Corte. Seguramente es un tema que el Presidente va a considerar, en caso de que estos pliegos no avancen, seguramente, el Presidente tendrá en cuenta también los reclamos que ha habido respecto a la participación de la mujer en la Corte", indicó.

Cruces con Unión por la Patria

"Francos se quería ir a las 17, pero no va a poder", bromeaban fuentes parlamentarias. La sesión informativa finalmente terminó a las 18.21. Más allá de esto, señalaron que no tuvo demasiado sobresaltos. Muy diferente a su antecesor, Nicolás Posse, cuya exposición en el Senado fue la antesala a su salida del Gobierno.

Los principales cuestionamientos vinieron por las obra pública, puntualmente rutas, campaña contra el dengue, toma de deuda, cajas previsionales y deudas con las provincias. "Cuando un jubilado va a un merendero, es porque estamos en problemas", señaló la senadora nacional de Unión por la Patria Juliana Di Tullio, que le advirtió a Francos que "piense bien si va a firmar la prórroga, de la prórroga, de la prórroga del presupuesto" y que "empiecen a trabajar por los argentinos".

Su par Oscar Parrilli cruzó duramente a Francos. "Utilizando algunos sinónimos a las palabras que utiliza el presidente, que usted es su representante hoy, su exposición fue falsa, hipócrita y creyendo que los Argentinos somos bobos y tontos. Cuando usted leía esos datos, no tienen que ver con la realidad", protestó el senador kirchnerista.

"Usted habló de un Estado eficiente y generador. El Presidente dice que lo quiere destrozar. Entonces, pongámonos de acuerdo", protestó el puntano Fernando Salino que acusó al oficialismo de tratar a Milei como "ese tío gracioso de la familia". "El Presidente viene a la Cámara y grita que las provincias van a tener que reducir 60 mil millones de pesos y ustedes traducen y dicen que 'no, dijo 20 mil'. El Presidente dijo que no sabemos sumar, pero el seis del dos lo distinguimos", dijo.

“Usted dice que no hay plata. No hay plata para las provincias, para las universidades, para los jubilados. Pero llama poderosamente la atención que se gaste 3.5 del PBI para subsidiar a empresarios poderosos que se dedican, no a fabricar, sino a ensamblar piezas para electrodomésticos”, lanzó la senadora de Unión por la Patria Florencia López.

Los inmuebles del Estado que el Gobierno de Milei anunció que planeaba vender fue también motivo de cuestionamientos del peronismo. López recordó que al frente del AABE, se puso a Nicolás Pakgojz que "está vinculado a Eduardo Elsztain, que es propietario de IRSA, la mayor empresa de compraventa y comercialización de bienes raíces en la Argentina, más que nada en la ciudad y la provincia". "Esta empresa es la dueña del hotel donde el Presidente estuvo alojado cuatro meses (después de las elecciones generales). No le salió un peso", recordó.

Como sea, el primer cruce de Francos con la oposición vino del lado de un ex oficialista, el formoseño Francisco Paoltroni. "Se ha cometido una injusticia conmigo, por el hecho de expresar lo que pienso", recordó, en alusión a que fue expulsado del bloque de La Libertad Avanza por rechazar el pliego del juez Ariel Lijo como ministro de la Corte Suprema. Para el formoseño, un nombramiento por decreto, como el que reconoció Francos que podía suceder, se estaría "burlando la autoridad de la Cámara".

También le cuestionó por la continuación de las retenciones, a las que definió como "el peor impuesto". "Al campo argentino no le queda una gota de sangre", graficó Paoltroni. Su par del PRO Alfredo De Angeli también le hizo el mismo pedido. "Sabemos cómo está el Presidente, necesitamos más diálogo, más conexión con nosotros".

Cómo fue el encuentro de Francos con Villarruel

Francos llegó al Senado junto al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y su equipo a las 9.30. Previo a una reunión los jefes de bloque, mantuvo una encuentro con Villarruel. Desde ninguna de las dos partes dejaron trascender detalles de lo conversado.

La Vice, señalaron desde su entorno, se encargó de recibirlo. "El clima fue excelente", comentaron las mismas fuentes, sobre la reunión que duró media hora.

En los pasillos de la Rosada comentaban sobre la incomodidad del ministro coordinador con tener que aterrizar en el Senado, cuando su titular fue puesta en la mira por Milei (que la acusó de estar cerca de "la casta" y el "círculo rojo") y dirigentes de paladar negro. Fuentes de LLA en la Cámara alta le bajaron el tono. "No es un tipo que tenga esos conflictos", comentaron sobre el funcionario.