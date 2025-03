Oscar Zago presentó a Ricardo Caruso Lombardi como candidato del MID para las elecciones legislativas.

El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), partido aliado de Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA), con Oscar Zago a la cabeza, anunció este sábado que Ricardo Caruso Lombardi será el candidato del espacio para las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, que se llevarán a cabo el próximo 18 de mayo. El entrenador, retirado del fútbol, se meterá en la política después de haberla criticado durante años.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Oscar Zago, diputado nacional y jefe de bloque del MID -espacio que integra tras romper con LLA-, informó la candidatura del polémico DT sobre el cierre de listas para la Legislatura Porteña. "Hoy 29 de marzo, elegimos un día especial, cuando le hicieron el golpe a (Arturo) Frondizi. Es un orgullo para nosotros estar en la casa del MID para presentar a nuestro candidato, que va a confortar con distintos candidatos de la Ciudad de Buenos Aires", se escucha al diputado, junto a Caruso Lombardi.

"Para mí es algo nuevo pero muchas cosas pasaron en mi vida, noté que tenía que hacer un cambio. Algunas cosas que son positivas, me parece, para la gente. Muchas veces voy por la calle, hablando con personas, me dio una sensación que no la sentía hace mucho tiempo. Oscar me habló, me dijo que le dé para adelante, que me la juegue. Porque no tenés que tener sólo ganas, sino también capacidad", expresó el ex DT.

Caruso Lombardi aseguró que "me tocaron todas las cosas que ustedes se pueden imaginar" y por eso, justificó que "es un buen momento para pegar un saltito o intentar pegar un salto y poder ayudar a la gente, que es lo que más me interesa". Como ejemplo recordó que "ayudó a muchos" en el deporte, durante su extensa trayectoria. "Siempre acompañado con gente que está preparado para eso, yo siempre me apoyé en los cuerpos técnicos. Siempre te tienen que ayudar, sólo no se puede hacer nada. Estando juntos y haciendo las cosas bien, para que la gente crea. Cuando a vos te creen, las cosas son más fáciles", cerró.

En las últimas horas, el diputado nacional del MID, Oscar Zago, cargó duramente contra el PRO tras no lograr acuerdos de cara a las próximas elecciones legislativas en la Ciudad. De esta manera, anunció que presentaría su propia lista y que la alianza con el partido amarillo porteño, quedaba definitivamente disuelta.

"Ayer nos fuimos de la alianza porque no se estaba obteniendo lo que habíamos hablado. Pedimos unidad, pero les encanta mirarse el ombligo", lanzó fuertemente en declaraciones a Radio AM750. Este domingo, en conferencia de prensa, presentarán la lista oficial tras asegurar que desde el macrismo "no cumplieron con su parte" aunque ya adelantó la presencia de Caruso como legislador.

La promesa era que el PRO le cediera al MID el séptimo u octavo puesto de la lista legislativa. Pero, al parecer, le ofrecieron el puesto 11° y Zago, explotó.

La última polémica de Caruso Lombardi como entrenador de fútbol

En se última y breve experiencia como entrenador de fútbol durante 2024, Caruso Lombardi tuvo un episodio lamentable en Uruguay, dirigiendo a MIramar Misiones por el torneo "Charrúa" contra Liverpool, en mayo pasado.

El mediático director técnico de Miramar Misiones fue expulsado por el árbitro Javier Freres por protestar, tras lo que le dijo: "Te van a aplaudir. Negro de m..., jetón. No me voy a ir, mirá el VAR". El equipo del entrenador argentino cayó por 2 a 1 frente a Liverpool en condición de visitante: arrancó ganando con un gol de Ignacio Guzmán a los 71 minutos, pero un doblete de Luciano Rodríguez en menos de 180 segundos decretó el resultado final.

A los 94 minutos del encuentro, cuando la victoria de Liverpool estaba por concretarse, Guzmán Pereira le dio un codazo a Matías Ocampo en una pelota dividida y el referí le mostró la segunda tarjeta amarilla. Miramar Misiones quedaba así con nueve jugadores, tras haber sufrido la expulsión de Matías Aguirregaray a los doce minutos del segundo tiempo. Fue en ese momento que Caruso Lombardi explotó: "Ni foul fue, ni foul fue. Ah, te van a aplaudir, te van a aplaudir. Mirá el VAR", le reclamó a Fretes, quien sin dudar le mostró también el cartón rojo al polémico técnico.

No es la primera vez que el entrenador argentino protagoniza un episodio que da de qué hablar en su nuevo equipo, el cual ascendió a primera división la pasada temporada. En la derrota ante Nacional por 2 a 1 en la octava fecha, en el segundo partido de Caruso Lombardi en el cargo, estalló contra el árbitro Hernán Heras y contra el VAR: "Es imposible que haya cobrado offside en el segundo gol nuestro. Parecía que no lo quería cobrar. No es que hubo una equivocación; está como 30 centímetros habilitado, es clarísimo. Salvo que hagan las líneas como en Argentina, que las hacen curvas...". Y luego fue más allá: "Están viendo las imágenes y ven que no es offside. No me vengan con el VAR, yo sé que el VAR es trucho".