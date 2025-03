Oscar Zago: "El préstamo del FMI no creo supere los U$S 12.000 millones" El legislador no quiso dar precisiones del acuerdo pero adelantó que será comunicado a partir de los primeros días de abril.

20 de marzo, 2025 | 10.42 El diputado nacional y presidente del bloque del MID, Oscar Zago, sostuvo que "todavía no se puede decir el monto" y no quiso dar detalles sobre los las condiciones del acuerdo que negocia el Gobierno con el FMI. Sin embargo, en diálogo con El Destape 1070, el presidente de la Comisión Bicameral permanente de análisis de los DNU afirmó que "seguramente el préstamo no supere los 12 mil millones de dólares". "Nos parece muy importante tener un acuerdo con el FMI, tener un nuevo plan de pago y un nuevo posicionamiento de cara al 2029. El acuerdo será comunicado a partir de los primeros días del mes que viene", indicó Zago. En ese sentido, agregó: "Los dólares ingresarán directamente al BCRA para evitar turbulencias de mercado. No es conveniente que tengamos esa incertidumbre y es necesario para continuar el programa económico del Gobierno". Cómo reaccionó el mercado a la aprobación del acuerdo con el FMI Las acciones y los bonos en dólares rebotaron hoy tras las caídas sufridas en la jornada previa, vinculadas a los temores a una eventual devaluación. Mientras la Cámara de Diputados aprobó el decreto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el riesgo país bajó luego de dos subas al hilo que lo acercaron a los 800 puntos básicos. En este contexto, el S&P Merval avanzó 4,5%, a 2.392.030,00 puntos. En dólares, la escalada fue de 5,5% a 1.859,40 puntos. Las subas principales fueron para las acciones Loma Negra (8,6%), Transportadora Gas el Sur (6,4%), BBVA (6,3%), Grupo Supervielle (6,3%) y Banco Macro (5,2%). MÁS INFO Protestas Sin entrar en la provocación de Bullrich, el pueblo le copó las calles al Gobierno Por Esteban Micozzi En tanto, los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street avanzaron hasta 9,3% de la mano de Loma Negra, Bioceres (8,5%), Grupo Supervielle (7,5%) y Transportadora Gas del Sur (6,7%). En este caso, la única baja fue de Despegar en -0,5%. La Cámara de Diputados aprobó casi al cierre de los mercados un decreto presidencial que autoriza al gobierno de Javier Milei a cerrar un nuevo acuerdo con el FMI para obtener fondos frescos, lo que ayudó a que se afirmaran las acciones bursátiles y los bonos colaterales. A pesar de los temores por el futuro del régimen cambiario y las tensiones sobre un acuerdo con el Fondo, los inversores demostraron una relajación del pesimismo que dominó el martes. TWITTER

