Perfecto para conectar con la naturaleza alejado del turismo masivo: así es El Abra, la escapada perfecta para hacer en La Rioja

Es uno de los puntos panorámicos más imponentes: la escapada perfecta para hacer en La Rioja.

En lo alto de las sierras riojanas, pero alejado de los puntos turísticos más populares, se encuentra El Abra, uno de los miradores naturales más impactantes de la provincia de La Rioja. Este punto panorámico, muy valorado por quienes recorren el norte argentino, ofrece vistas amplias del valle y una conexión directa con la naturaleza serrana.

Ubicado en el departamento de General San Martín, más precisamente en la localidad de Ulapes, El Abra es una parada obligada para quienes disfrutan de los paisajes abiertos y el silencio. El lugar conserva tradiciones rurales y ofrece experiencias auténticas junto a familias locales dedicadas a la crianza de animales y el trabajo en huertas.

Qué hacer en El Abra

El principal atractivo de El Abra es contemplar el paisaje. Desde este punto elevado se obtiene una vista privilegiada de las sierras y del entorno natural que rodea a La Rioja. También incluye visitas y actividades de campo, caminatas y trekking por senderos naturales de baja dificultad, Mountain bike y fotografía de paisajes y observación del entorno serrano.

Cómo llegar a El Abra

El Abra se encuentra a unos 250 kilómetros de la ciudad capital de La Rioja y se accede principalmente en vehículo particular. El camino es sencillo, ya que es bastante directo y la ruta se encuentra en bastante buen estado. Precisamente, El Abra se encuentra a 13 kilómetros de Ulapes. El acceso es directo por la Ruta Nacional 79, siguiendo las indicaciones de los carteles para el desvío correcto.