Volvía de combatir el fuego en Chubut y murió en un accidente en la ruta 40: la trágica historia del bombero

Durante la madrugada de este martes, un trágico hecho impactó en la región de la Comarca Andina, cuando en el kilómetro 1910 de la Ruta Nacional 40 se dio un choque frontal entre dos vehículos. El accidente se llevó la vida de Adolfo Leónidas Mariscurrena, un hombre que regresaba de realizar tareas de apoyo en el combate contra el fuego que se llevaba a cabo en Puerto Patriada.

El Ministerio Público Fiscal de Chubut determinó que el incidente se produjo alrededor de las 5:40, en la intersección con la calle Los Cipreses, cerca de la pequeña localidad de Las Golondrinas, la cual se sitúa en la provincia de Chubut. Allí se produjo esta colisión que involucró a dos autos particulares, uno de los cuales era conducido por Mariscurrena.

Según la información reconstruida por el MPF, la víctima fatal del accidente trabajaba en un camping en Puerto Patriada y había colaborado junto a los brigadistas que combatían el incendio en la zona. Luego de ayudar durante todo el lunes, decidió autoevacuarse y regresar a su hogar en El Bolsón; sin embargo, falleció camino a su vivienda.

Aún se investigan las causas de la tragedia, pero se sabe que la víctima llevaba en su vehículo varias pertenencias y a su perro. Por su parte, el otro vehículo protagonista del accidente tenía a bordo a una pareja que se dirigía desde la Comarca Andina hacia Trelew.

La situación de los otros involucrados

Luego del impacto, las dos personas que viajaban en el otro automóvil resultaron heridas y tuvieron que ser derivadas a centros de salud locales por personal de emergencia. A su vez, la asistencia a los heridos incluyó la participación del equipo de bomberos de El Bolsón, El Hoyo y Lago Puelo.

Al mismo tiempo, el director de Defensa Civil de Lago Puelo, Julián Cayún, aseguró que ambos heridos permanecen internados bajo evaluación en el hospital local y que uno de ellos tiene una lesión de gravedad.

Por su parte, testigos que presenciaron el siniestro comentaron que la mascota de Mariscurrena sobrevivió al accidente y permaneció junto al cuerpo sin vida de su dueño hasta la llegada de los primeros auxilios.

Por el momento, la brigada de investigaciones realiza entrevistas a testigos e inspecciona las cámaras de vigilancia con el fin de obtener registros del recorrido que realizaron los automóviles. Asimismo, las autoridades judiciales dispusieron que el Servicio de Asistencia a la Víctima acompañe a los familiares de Mariscurrena.

Los peritajes continúan para determinar en que circunstancias se produjo el choque frontal de la Ruta 40.