Chocó en la madrugada de Navidad contra una grúa y tuvo que ser rescatado por los bomberos

Un impactante accidente de tránsito sacudió la madrugada del 25 de diciembre en Buenos Aires, más precisamente en el barrio porteño de Belgrano. Un auto chocó contra una grúa en la intersección de la avenida Figueroa Alcorta y la calle Sucre. El conductor quedó atrapado dentro del vehículo y requirió la intervención de Bomberos y SAME para su rescate.

El choque ocurrió en un horario de circulación reducida, pero la magnitud del impacto activó de inmediato los protocolos de seguridad vial de la Ciudad de Buenos Aires. Al llegar al lugar, los efectivos de Bomberos de la Ciudad y el personal policial constataron que los airbags del vehículo se habían activado, pero el conductor se encontraba inmovilizado debido a la deformación del auto.

Los bomberos procedieron a realizar maniobras de extracción técnica. El accidentado fue asistido por personal del SAME y luego derivado a un hospital cercano. Según fuentes oficiales, el hombre se encontraba consciente, aunque presentaba heridas de diversa consideración producto del fuerte golpe.

Las tareas de rescate se vieron dificultadas por una fuga de gas natural comprimido (GNC) en el tanque del automóvil. Esta situación obligó al personal de emergencia a extremar las medidas de precaución y a realizar tareas preventivas para neutralizar el riesgo de una explosión o incendio en la vía pública. Los especialistas trabajaron durante varios minutos para estabilizar el vehículo y asegurar la zona mientras se cortaban los materiales necesarios para liberar a la víctima.

Otra particularidad del accidente es que, según fuentes policiales, el auto sería un vehículo de alquiler. Por lo tanto, las autoridades trabajan para confirmar si el conductor es un turista.

Navidad con accidentes

La madrugada navideña en la Ciudad de Buenos Aires estuvo marcada por los accidentes de tránsito. Según datos policiales, se contabilizaron al menos ocho siniestros en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires a lo largo de la mañana de Navidad.

Entre los eventos de mayor gravedad reportados, se destaca otro choque ocurrido en el barrio de Belgrano, específicamente en la intersección de las calles Zapiola y Elcano. Allí, un colectivo de la línea 168 colisionó con una motocicleta. El ocupante de la moto sufrió un traumatismo grave de cráneo y debió ser derivado con urgencia al Hospital Pirovano, donde permanece internado con pronóstico reservado.