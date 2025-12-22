Dónde cenar el 24 y 31 de diciembre en Buenos Aires: 8 lugares para salir a comer en Navidad y Año Nuevo

Durante el 24 y el 31 de diciembre, distintos espacios gastronómicos presentan propuestas cerradas que incluyen entradas, platos principales, postres y bebidas

La Navidad y el Año Nuevo activan una agenda especial en la escena de la gastronomía de la Ciudad de Buenos Aires. Restaurantes de distintos estilos diseñan menús exclusivos para celebrar estas fechas con propuestas que combinan cocina de autor, tradición y experiencias completas, pensadas para quienes eligen salir a comer en noches clave del calendario.

La Parolaccia

La Parolaccia ofrece menús especiales tanto el 24 como el 31 de diciembre, inspirados en la cocina italiana clásica. La propuesta incluye antipasti, platos principales y postres emblemáticos como vitel toné, pastas rellenas, pescados y tiramisú, con bebidas libres, vinos DV Catena y brindis con espumante. Está disponible en todas sus sucursales, con valores diferenciados según la fecha y la ubicación.

Territorio Aura

Territorio Aura presenta una experiencia exclusiva para la noche del 24 de diciembre en Palermo. El menú de diez pasos combina producto de calidad, cocciones al fuego y técnicas cuidadas. El recorrido incluye entradas frescas, platos principales como cochinillo y vacío tonnato, postres y mesa dulce, todo acompañado por vinos y espumantes de Catena Zapata.

Áncora

Áncora propone despedir el año el 31 de diciembre con un menú family style de tres pasos que celebra la cocina rioplatense. La experiencia comienza con una mesa de entradas clásicas, continúa con cordero asado o risotto de hongos y finaliza con postres festivos. Incluye bebidas y se desarrolla en un entorno moderno en Puerto Retiro.

Mishiguene

Mishiguene invita a recibir el Año Nuevo con una cena de alta cocina que cruza tradición judía, memoria y celebración. El menú del 31 de diciembre incluye cóctel de bienvenida, mesas de mezze, platos principales como Wellington de pastrón y un cierre con postres, petit fours, música y brindis de medianoche, en una experiencia integral.

Aire libre

Aire Libre celebra el 31 de diciembre en su jardín urbano de Belgrano con una propuesta que suma gastronomía, música y clima festivo. El menú por pasos recorre entradas tradicionales, principales de carnes y pescados, opciones vegetarianas, postre y mesa dulce. Tras el brindis, la noche continúa con baile y música en vivo.

Rufino

Mesas largas, menús family style y recorridos de varios pasos se consolidan como alternativas para disfrutar en grupo, con propuestas pensadas para distintos estilos de celebración

Rufino, ubicado en el Hotel Mío Buenos Aires, propone una cena de Año Nuevo family style pensada para compartir. La experiencia incluye recepción, entradas clásicas, principales de carnes y pescado, guarniciones, postre y mesa dulce. La propuesta se completa con cóctel de bienvenida, espumante para el brindis y bebidas sin alcohol.

La Capitana

La Capitana recibe el 31 de diciembre con una cena por pasos de espíritu bodegonero, mesa larga y show en vivo de música cubana. El menú incluye entradas tradicionales, un principal a elección -con opción vegana-, postre, mesa dulce y brindis con espumante, acompañado por vinos durante toda la noche.

Gagiro

Como opción para quienes celebran fuera de la ciudad, Gagiro propone cenas especiales el 24 y el 31 de diciembre en Pinamar Norte. La experiencia combina recepción, buffet frío y caliente, platos principales, postre, bebidas libres, música con DJ y mesa dulce, en un entorno rodeado de pinos y cercano al mar.

Estas propuestas reflejan la diversidad de la gastronomía para celebrar Navidad y Año Nuevo, con opciones que priorizan el encuentro, la experiencia y la cocina como protagonistas de las noches más esperadas del año.