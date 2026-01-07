ROG celebró 20 años en el gaming con grandes anuncios en CES 2026

En el marco del CES 2026, ASUS Republic of Gamers (ROG) celebró sus 20 años de historia con un evento virtual titulado Dare to Innovate, en el que repasó su recorrido dentro de la industria gamer y mostró hacia dónde apunta su ecosistema tecnológico.

La presentación combinó hardware de próxima generación, avances en inteligencia artificial y alianzas culturales con estudios creativos, reforzando el posicionamiento de ROG como una de las marcas más influyentes del sector. Los anuncios también pudieron verse en el stand de la marca en el CES, en Las Vegas, del 5 al 8 de enero.

Veinte años de innovación gamer

ROG recordó su evolución desde sus primeras placas madre orientadas al alto rendimiento hasta convertirse en un ecosistema completo de laptops, PCs de escritorio, componentes y periféricos. Según la compañía, estas dos décadas estuvieron marcadas por la experimentación y la búsqueda constante de nuevos estándares en potencia, diseño y experiencia de uso.

Nuevas laptops potenciadas por IA

Entre los anuncios más destacados se encuentra la ROG Zephyrus Duo, presentada como la primera laptop gamer de 16 pulgadas con doble pantalla OLED, pensada para gaming, streaming y creación de contenido. A esto se suman las nuevas Zephyrus G14 y G16, que incorporan GPUs NVIDIA GeForce RTX Serie 50, pantallas Nebula HDR y funciones de inteligencia artificial para optimizar rendimiento y eficiencia energética.

Alianzas que cruzan tecnología y cultura

Uno de los puntos fuertes del evento fue la colaboración entre ROG y Kojima Productions, que dio origen a una edición especial de la Flow Z13 y una línea limitada de periféricos inspirados en el universo creativo del estudio. Además, la alianza con XREAL introdujo lentes de realidad aumentada orientados al gaming, ampliando las posibilidades de inmersión.

Un ecosistema gamer en expansión

ROG también mostró avances en PCs de escritorio, monitores OLED, audio y componentes, con foco en alto rendimiento y compatibilidad con flujos de trabajo basados en IA. De este modo, la marca dejó en claro que su estrategia no se limita solo a jugadores competitivos, sino también a creadores de contenido y usuarios que buscan experiencias avanzadas.

Con estos anuncios, ROG cerró su celebración de 20 años reafirmando su apuesta por un gaming cada vez más integrado con la inteligencia artificial, el diseño y la cultura digital.