El enojo de Pilar Smith tras conocer quién la reemplazará en Gossip.

Pilar Smith está transitando meses más que movilizantes. Apenas un mes y pocas semanas después de su expulsión de APTRA por los comentarios vertidos sobre la organización de los Martín Fierro Latinos, la mediática renunció a la conducción de Gossip para pasar a ser panelista de LAM.

Según confirmó Laura Ubfal en Intrusos, esta se habría molestado al momento de conocer quién la iba a reemplazar: Anamá Ferreira. Además, estaría disconforme con ciertos modos de obrar por parte del canal.

El enojo de Pilar Smith con Anamá Ferreira

Anamá Ferreira será la nueva conductora de Gossip.

"Pilar Smith está enojada con Anamá, porque cenaron juntas y ella no le contó nada de que iba a ocupar su lugar", evidenció Ubfal, quien calificó a la nacida en Brasil como "una amiga traidora", aunque luego procuró poner paños fríos al asunto: "No creo que sea para tanto, pero a Pilar no le cayó bien".

Por otra parte, indicó que la última en enterarse de los cambios que se iban a producir fue la propia Pilar: “Leo Arias nos llamó y le explicó a todo el mundo que va a co-conducir con Anamá. La última en enterarse fue Pilar". Tras ello, la reconocida periodista de espectáculos criticó el rumbo que está tomando el ciclo: "Espero que mantengan algún espíritu, porque se ha convertido en un programa circense que perdió seriedad".

En ese sentido, señaló que "no está mal, es válido hacer humor", pero el problema pasa por el equilibrio que debería tener entre las bromas y los asuntos serios. Finalmente, reveló que otro detalle que habría caído mal puertas adentro fue que Ferreira advirtió que, a su llegada, tenía pensando cambiar todo el panel.