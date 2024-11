La víctima de la golpiza en el campo de golf brindó un estremecedor testimonio: “Sacados”

Silvia Lo Presti, de 61 años, todavía no sale de su asombro por lo que vivió hace una semana en el campo de golf de Pinamar. La historia se hizo conocida por un video que circuló en redes sociales en el que se ve el final de lo sucedido: ella en el pasto y su amiga, Adriana, auxiliándola. Minutos antes ambas habían sido atacadas por Celeste López y Mariano Grini, que jugaban en el predio. “Estaban sacados”, apuntó la mujer que lamentó “los días de violencia que se viven en el país”.

El campo de golf de la ciudad balnearia, bajo concesión del club Links, está abierto al público. Por eso, Lo Presti y su amiga suelen ir a pasear al lugar cuando están de vacaciones. Además, conoce las reglas del juego porque su marido juega allí, según contó en Pinamar Diario.

“Lo que les molestaba en definitiva es que estuviéramos ahí, porque ni siquiera estábamos interrumpiendo el juego”, detalló Lo Presti, que vive en City Bell, La Plata; y es propietaria de un dúplex en la ciudad balnearia. De hecho, según contó, mientras ellas estaban en el lugar fueron varias las personas que estaban jugando que se cruzaron. “La gente estaba tranquila, era un martes, nublado”, dijo.

Según su relato, la agresión por parte de López y de Grini comenzó unos minutos antes de que le pegaran. Primero fue el hombre, que tiró una pelota hacia los tobillos de Adriana cuando estaban casi saliendo: “Era como un ‘váyanse’ y Adriana les pidió disculpas, pero ahí empezaron toda la cantinela”, con esa expresión Lo Presti se refirió a los insultos.

“No saben la diferencia entre una plaza y un campo de golf, negras, ratas. Si quieren tomar mate váyanse al Conurbano. Nosotros pagamos 54 mil dólares”, les decían en un tono, según dijo la mujer atacada en un tono en el que estaban “totalmente sacados”, que estaban principalmente dirigidos hacia su amiga, que se había acercado a la pareja, mientras ella se quedó algo alejada de la situación hasta que en un momento decidió intervenir por lo violenta que se tornó la situación.

“Ahí viene la agresión. Me pega sin dudarlo con el palo en la cabeza y en el cuello, lo parte. Y no le da la distancia, porque si me pega con la madera, me mata. Ahí dije, ‘ya está’. Mi cabeza quedó temblando. Y ahí vi que saca otro palo y me vuelve apegar”, relató Lo Presti con algo de angustia en la voz. En ese momento, dijo, se sintió “en el horno”.

“La gente del golf es muy honorable, lo que no es esta gente”, sostuvo al ser consultada sobre la decisión que tomó la concesión del campo de golf de suspenderle el ingreso al lugar a López y Grini hasta que se resuelva su situación judicial.

Para Lo Presti, la situación que vivió está atada al contexto nacional actual: “Esta gente lamentablemente existe, es una lástima estos días de violencia que vivimos en el país. Nosotros somos un buen pueblo, tenemos buena gente, no nos tienen que convencer de que somos mala gente, tenemos un buen país y no nos tienen que convencer de lo contrario”, reflexionó.

Cómo sigue la causa

Tras la denuncia que Lo Presti presentó en la Comisaría 1° de Pinamar, la causa quedó a cargo de la UFD N°4, cuyo responsable es Juan pablo Calderón. Desde allí, según apuntó Infobae, confirmaron que la pareja imputada será llamada a indagatoria mientras se espera el resultado de un informe médico -que realizará la Policía Científica de la Bonaerense- para definir la calificación legal, que puede ser lesiones leves o graves.

Hasta el momento, se sabe que Lo Presti, presentó hematomas en la cabeza, en el antebrazo y en el hombro.

El móvil del ataque, en tanto, todavía no fue definido, pero se habla de discriminación y la Justicia dejaría fuera la figura de “odio racial”, pese a los dichos peyorativos y fuertemente clasistas y racistas emitidos por la pareja y se escuchan en el video.

Por el momento, la Justicia decidió que Grini y López -dueños de una famosa farmacia en Pinamar- no pueden acercarse Lo Presti.