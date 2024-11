Pablo Gordillo, interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), cuestionó la gestión de Omar Zeidán, ex interventor de la central termoeléctrica entre 2015 y 2019. Omar Zeidán es hermano de Samir Zeidán, ex concejal de Río Turbio y asesor del vicegobernador de la Santa Cruz, Fabián Leguizamón, según informó el medio local Tiempo Sur.

"Estamos empezando a sanear un tema con la chatarra, que viene de una denuncia penal de una empresa grande como es Techint que denunció a uno de los interventores anteriores por no haberle entregado. O sea, le vendió la chatarra y no se la entregó", contó Gordillo en diálogo con Radio Energía.

El actual interventor siguió: "Tenemos que subsanar este conflicto judicial, al igual que otras demandas por deficientes administraciones que hubo en la empresa YCRT". Y agregó: "Tenemos que cumplir con mandatos que supuestamente se cobraron, y no se entregaron”. Asimismo, Gordillo señaló: "En la gestión de Zeidán se ocasionó esto, y tenemos 4 mil toneladas pendientes de devolución a Techint".

El escándalo reciente en YCRT

En septiembre de este año, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el presidente Javier Milei había despedido al interventor de YCRT, Thierry Decoud, tras el escándalo por un audio en el que dos allegados quedaron expuestos por un supuesto pedido de coimas en una operación de venta de carbón de baja calidad a una empresa israelí. Recientemente, el gobierno de Santa Cruz expresó su repudio ante "una posible comisión del delito de cohecho" y exigió a Nación que investigue lo ocurrido en Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

“El presidente de la Nación tomó la decisión de despedir al interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio”, detalló Adorni en la conferencia de prensa de este martes en referencia al interventor Thierry Decoud. En ese marco, Adorni explicó que el despido del interventor está relacionado con las supuestas coimas pero aclaró que no está confirmado que el ahora ex funcionario sea el responsable. “Cuando el presidente detecta que no hay una transparencia absoluta en la gestión hace a un lado al interventor no porque sea el responsable pero el presidente quiere que todo se lleve con transparencia. Mientras se aclaren los hechos el presidente tomó la decisión del despido”, confirmó.

Más temprano esa semana, había trascendido que la operación de venta de carbón de baja calidad de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) a la empresa israelí TEGI, en la que esta compañía propuso comprar 30 mil toneladas por US$ 2.1 millones, se cayó tras un presunto pedido de dinero de intermediarios que pretendían hasta US$ 30.000 para que se realice. En junio pasado, la empresa israelí TEGI presentó una oferta para adquirir 30 mil toneladas de carbón producidas por la compañía estatal patagónica YCRT -dirigida por el interventor Thierry Decoud-, lo cual fue considerado como una oportunidad para la minera provincial.

Sin embargo, la operación se frenó. Según una publicación de Clarín, la venta se frustró por la aparición en la negociación de los intermediarios Andrés Gross y Alejandro Salemme, quienes habrían solicitado a la empresa israelí un pago adicional para que el acuerdo se concrete