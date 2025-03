El SMN anticipa lluvias y caída de granizo en Buenos Aires y otras 8 provincias.

El fin de semana se despide con una mala noticia para aquellos que esperaban disfrutar del clima al aire libre. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se mantienen las malas condiciones del clima en diferentes zonas del país, por lo que se renueva el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas de viento.

En la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, y en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, el alerta se encuentra en nivel naranja, lo que indica que las lluvias y tormentas podrían ser especialmente intensas y severas. El SMN advierte sobre la posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento que superaron los 100 km/h, granizo de diversos tamaños y una actividad eléctrica frecuente. Los valores de precipitación acumulada podrían superar los 70 mm en forma puntual. Es clave tener en cuenta que se espera que la peor parte de la tormenta sea en horas de la noche.

En otras zonas del país, como La Rioja, San Luis, Mendoza y La Pampa, el alerta se mantiene en nivel amarillo. Aunque las tormentas no serían tan intensas como en las áreas de alerta naranja, se espera que puedan ser fuertes y que estén acompañadas de abundante caída de agua, ráfagas de viento que superen los 70 km/h, granizo y actividad eléctrica. Los valores de precipitación acumulada podrían ser de entre 15 y 30 mm, pudiendo superarse en algunos lugares.

Se esperan lluvias y tormenta eléctrica en distintas partes de Argentina.

Qué hacer en caso de tormenta y granizo, según el SMN

Ante esta situación, el SMN emitió una serie de recomendaciones para quienes se encuentren en estas zonas de alerta. Se aconseja no sacar la basura, retirar objetos que puedan impedir el escurriemiento del agua, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, estar atentos ante la posible caída de granizo e informarse por las autoridades. Además, se recomienda tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Es importante tener en cuenta estas recomendaciones para prevenir posibles situaciones de riesgo y proteger nuestra seguridad. Ante cualquier eventualidad, es fundamental estar atentos a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades competentes.