Muere a los 90 años el galán Richard Chamberlain, protagonista de "El pájaro canta hasta morir"

Imagen de archivo del actor Richard Chamberlain durante la premiere de "I Now Pronounce You Chuck and Larry" en el anfiteatro Gibson de Universal City, California, EEUU.

El actor estadounidense Richard Chamberlain, galán de los años 60 que saltó a la fama en el drama médico televisivo "Dr. Kildare" y protagonizó las miniseries "Shogun" y "El pájaro canta hasta morir", murió a los 90 años, dijo el publicista Harlan Boll. Chamberlain falleció el sábado por la noche en Hawái debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral, dijo en un comunicado el domingo. Chamberlain se convirtió en un éxito instantáneo y fue un ídolo adolescente interpretando al apuesto doctor James Kildare en la serie que se emitió entre 1961 y 1966. El periódico The Guardian afirmó que el actor, que entonces tenía 27 años, "parecía esculpido por un dios amoroso con mantequilla, miel y gracia". El papel decisivo fue el comienzo de una carrera de seis décadas que abarcó teatro, películas y televisión. Chamberlain fue apodado el "rey de las miniseries" después de aparecer en varios dramas televisivos en los años 80 y ganó aplausos en el escenario en papeles que iban desde el profesor Henry Higgins en "My Fair Lady" y el capitán Von Trapp en "The Sound of Music" hasta Hamlet y Ricardo II de Shakespeare. También fue el Jason Bourne original en la miniserie de 1988 "The Bourne Identity". "Lo fascinante de Richard es su enorme alcance. Su capacidad para ser diferente en cada actuación es lo que lo convierte en un recurso tan valioso", declaró la productora Susan Baerwald a The New York Times en 1988. El versátil actor fue nominado a cuatro premios Emmy: como un navegante inglés en el Japón del siglo XVII en "Shogun" (1981), un sacerdote enamorado en "El pájaro canta hasta morir" (1983), el diplomático sueco Raoul Wallenberg en "Wallenberg: A Hero's Story" (1985) y por el papel principal en la película para televisión de 1975 "El conde de Montecristo". La mayoría de sus papeles fueron como protagonistas románticos, por lo que no reveló públicamente su homosexualidad hasta los 68 años. Temía que arruinara su carrera. Durante gran parte de su vida, afirmó haber fingido ser otra persona. "Cuando creces en los años 30, 40 y 50 siendo gay, no solo no es fácil, es simplemente imposible", declaró a The New York Times en 2014. "Asumí que había algo terriblemente mal en mí. E incluso con la fama y todo eso, seguía ahí". Chamberlain dijo que fue un tremendo alivio después de reconocer su sexualidad en su autobiografía de 2003 "Shattered Love: A Memoir". "Ya no tenía miedo", dijo en una entrevista de 2019. "Fue una experiencia maravillosa. La gente era abierta, amable y dulce". PERFECCIONANDO SUS HABILIDADES Nacido como George Richard Chamberlain el 31 de marzo de 1934 en Los Ángeles, fue el menor de dos hijos. Aspiraba a ser artista, pero se dedicó a la actuación tras asistir al Pomona College en California. Su carrera actoral se vio interrumpida cuando fue reclutado por el Ejército estadounidense en 1956 y sirvió en Corea. Tras su baja, Chamberlain regresó a Los Ángeles, donde cofundó un grupo de teatro y tuvo pequeños papeles en televisión antes de convertirse en el doctor Kildare. El éxito del programa de televisión lo llevó a una breve carrera como cantante y a papeles cinematográficos junto a Julie Christie en "Petulia" (1968) y "La loca de Chaillot" (1969), con Katherine Hepburn. Participó brevemente en el musical "Desayuno con diamantes" con Mary Tyler Moore. El espectáculo se clausuró tras cuatro preestrenos. A fines de los 60, Chamberlain se mudó a Inglaterra, donde perfeccionó sus habilidades actorales en la serie de la BBC "El retrato de una dama" y como Hamlet en el Birmingham Repertory Theatre. Chamberlain regresó a la pantalla grande como Lord Byron en el drama "Lady Caroline Lamb" (1972), "Los tres mosqueteros" (1973) y como villano en la película de desastres "The Towering Inferno" (1974). A lo largo de su carrera mezcló papeles en obras de Broadway, incluida "La noche de la iguana" de Tennessee Williams, con musicales, televisión y películas. Después de declararse públicamente gay, interpretó personajes homosexuales y heterosexuales en programas de televisión como "Brothers & Sisters", "Will & Grace" y "Desperate Housewives". Chamberlain vivió en Hawái durante muchos años y mantuvo una relación de tres décadas con el actor y escritor Martin Rabbett, su coprotagonista en la película de aventuras de 1986 "Allan Quatermain y la ciudad perdida de oro". La pareja se separó en 2010, pero mantuvieron una estrecha amistad. "Él es libre y se eleva hacia aquellos seres queridos que nos precedieron. Qué bendecidos fuimos de haber conocido a un alma tan maravillosa y amorosa", dijo Rabbett en un comunicado. (Reporte adicional de David Ljunggren; editado en español por Carlos Serrano)