Ricardo Darín contó los motivos de la separación de su esposa: "Fue una decisión de los dos".

El actor Ricardo Darín reveló los motivos de la separación de su esposa Florencia Bas, madre de sus hijos, Clara y Ricardo, el "Chino". Qué dijo el icónico actor.

Darín dio estos detalles en una entrevista de 2019, cuando ya llevaba más de 30 años al lado de Bas. "En el 2001, me acababa de separar de mi mujer. Razón por la cual tengo un poco deformada la época. Había entrado en un túnel medio oscuro, que duró un año y medio o dos", contó en aquel momento en diálogo con Mshow, por Ciudad Magazine. Después de un tiempo, se reconciliaron.

Ya en 2013 había expresado en una entrevista con la revista Luz: "No fue una decisión sólo mía, a los dos nos pasó lo mismo: nos dimos cuenta de que conocernos y estar juntos era lo mejor que nos había pasado en la vida. Yo sufrí muchísimo esa separación, a pesar de que también la pasé muy bien (sonríe). Y a ella le sucedió lo mismo".

"Estoy convencido de que es bueno mantener tus zonas privadas. Si no hay secretos y la entrega ante la coyuntura matrimonial es absoluta, quedás indefenso", agregó, al explicar por qué no dieron explicaciones sobre lo que hizo cada uno en el tiempo que estuvieron separados.

Cómo vivió Darín la crisis del 2001, afectado por su separación

Al hablar de la crisis del 2001 con Mshow, Darín había puesto el foco en su situación personal, marcada por la separación de Bas. "Todo lo demás lo tengo un poco deformado, pero por supuesto que lo viví yo, mi familia, mis amigos, todos. A todos nos pasó, directa o indirectamente. Cuando hablamos de esa crisis parece que fue de cuestiones monetarias y, en realidad, ha pasado de todo", explicó.