Se filtró lo que hablan de Maxi López en los pasillos de MasterChef: "Todo el mundo lo dice"

Se supo lo que todos piensan de Maxi López.

El debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity no solo dejó momentos picantes al aire, sino que también destapó versiones que circulan lejos de las cámaras. Tras reemplazar a Maxi López en una de las emisiones, comenzaron a filtrarse comentarios que exponen un clima tenso dentro de la competencia y apuntan directamente al rol que ocupa el exfutbolista en el reality de Telefe.

Luego del programa, Yanina se comunicó con su ciclo SQP (América TV), donde su compañera Majo Martino reveló lo que se escucha puertas adentro del certamen. Según contó al aire, varios participantes no estarían cómodos con la presencia intermitente de López y con el trato que recibiría por parte de la producción. “A nivel competencia no se lo bancan. Como persona, sí. Pero en el juego sienten que corre con ventaja”, explicó la panelista.

De acuerdo a lo que trascendió, algunos concursantes consideran que Maxi entra y sale del programa sin el desgaste que implica la competencia diaria, algo que genera ruido entre quienes permanecen en la cocina semana tras semana. “Se va, vuelve, está fresco. Y eso molesta”, deslizaron desde el entorno del ciclo. La versión que más circula en los pasillos es contundente: varios participantes creen que el exdelantero es el gran favorito del canal para quedarse con el certamen. “Todo el mundo dice que es el ganador”, afirmó Martino.

La opinión de Yanina Latorre sobre la participación de Maxi López en el certamen

Yanina Latorre no esquivó el tema y fue más allá con su propia lectura. Para ella, el trato diferencial explicaría incluso su convocatoria de último momento. “Si no fuera así, no me hubieran llamado a mí”, lanzó, y remató con una frase que dejó poco margen a la duda: “Se dieron cuenta de que al tipo lo quieren mantener en el programa”.